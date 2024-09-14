Партизани розвідали стратегічно важливий для РФ завод у Нижньогородській області

Завод розташований за 810 км від кордону з Україною.

Партизани "Атеш" провели розвідку території радіозаводу в Балахні Нижньогородської області РФ, який має стратегічне значення для повітряної оборони Росії.

Про це повідомляє "Атеш" у Telegram.

"Наш агент розвідав підприємство, яке входить до складу концерну КПО (космічно-повітряної оборони) "Алмаз-Антей", та займається розробкою і модернізацією радіолокаційних станцій, систем розпізнавання антенних пристроїв. Цей завод в Балахні Нижньогородської області має стратегічне значення для повітряної оборони РФ", — йдеться у повідомленні.

На території заводу зафіксовано велику кількість радіолокаційних комплексів, мобільних РЛС і обладнання для ідентифікації "свій-чужий".

В "Атеш" зазначають, що завод розташований за 810 км від кордону з Україною, через що він опиняється в радіусі ураження ударними безпілотниками.