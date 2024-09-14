Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Синєгубов: ситуація на Харківщині важка
Синєгубов: ситуація на Харківщині важка
Нардепа звинуватили у побитті в центрі Києва
Нардепа звинуватили у побитті в центрі Києва
Екснардеп-регіонал, колишній голова КМДА отримав підозру в ухиленні від сплати податків
Екснардеп-регіонал, колишній голова КМДА отримав підозру в ухиленні від сплати податків
«Здається, правди достатньо, щоб з’явилася справедливість. Але маємо ще докласти зусиль», — Снайдер і Жадан на відкритті INDEX
«Здається, правди достатньо, щоб з’явилася справедливість. Але маємо ще докласти зусиль», — Снайдер і Жадан на відкритті INDEX
Україна повернула додому ще 49 полонених: захисників Азовсталі, цивільних, поліцію і прикордонників
Україна повернула додому ще 49 полонених: захисників Азовсталі, цивільних, поліцію і прикордонників
Міжнародний комітет Червоного хреста зупиняє роботу офісу в Дніпрі
Міжнародний комітет Червоного хреста зупиняє роботу офісу в Дніпрі
«Жодної медичної допомоги мені не надавали. Поліцейські теж ставилися до мене, як до нетверезого»
«Жодної медичної допомоги мені не надавали. Поліцейські теж ставилися до мене, як до нетверезого»
У Запоріжжі ІТ-фахівець облаштував у власній квартирі "спостережний пост" для РФ
У Запоріжжі ІТ-фахівець облаштував у власній квартирі "спостережний пост" для РФ
ГоловнаСуспільствоВійна

Українка взяла бронзу в етапі Кубку світу з веслувального слалому в Італії

Для 31-річної Вікторії Ус це восьма медаль на етапах Кубка світу.

Україна Вікторія Ус стала бронзовою призеркою етапу Кубка світу з веслувального слалому в італійській Івреа.

Про це повідомили у Міністерстві молоді та спорту України.

У фіналі змагань з каное-слалому українка посіла третє місце з результатом 108.15 секунди, зазначили у відомстві. 

Переможницею заїзду стала Габріела Саткова з Чехії (100.89), «срібло» у британки Кімберлі Вудс (106.24). 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Для 31-річної Вікторії Ус це восьма медаль на етапах Кубка світу.

Завтра Вікторія продовжить боротьбу на етапі КС, вона змагатиметься у каяк-кросі. 

Україна Вікторія Ус стала бронзовою призеркою етапу Кубка світу з веслувального слалому в італійській Івреа.
Фото: Мінспорту
Україна Вікторія Ус стала бронзовою призеркою етапу Кубка світу з веслувального слалому в італійській Івреа.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies