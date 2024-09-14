Українка взяла бронзу в етапі Кубку світу з веслувального слалому в Італії

Україна Вікторія Ус стала бронзовою призеркою етапу Кубка світу з веслувального слалому в італійській Івреа.
Про це повідомили у Міністерстві молоді та спорту України.
У фіналі змагань з каное-слалому українка посіла третє місце з результатом 108.15 секунди, зазначили у відомстві.
Переможницею заїзду стала Габріела Саткова з Чехії (100.89), «срібло» у британки Кімберлі Вудс (106.24).
Для 31-річної Вікторії Ус це восьма медаль на етапах Кубка світу.
Завтра Вікторія продовжить боротьбу на етапі КС, вона змагатиметься у каяк-кросі.