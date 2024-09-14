Лубінець: у тюрмах РФ досі перебувають 219 кримських політв’язнів

У російських в'язницях на сьогодні перебувають ще 219 кримських політв’язнів. Російська сторона не хоче порушувати питання щодо їх повернення.

Про це в ефірі телемарафону повідомив омбудсман Дмитро Лубінець, пише Укрінформ.

"За нашими даними, є 219 кримських політичних в’язнів. У нас є окремий бриф, який ми напрацювали разом з колегами, Постійним представництвом Президента України в Криму. Ми використовуємо ці матеріали для привернення уваги до незаконного затримання громадян на території тимчасово окупованого Криму", – сказав Уповноважений з прав людини.

За словами Лубінця, російська сторона "взагалі не хоче порушувати питання про повернення політв’язнів".