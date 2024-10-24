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Зеленський: якщо завершимо війну справедливо, то світ зможе бути впевненим у міжнародному праві

Глава держави на саміті Кримської платформи зазначив, що злочинець не повинен виграти від цієї війни.

Зеленський: якщо завершимо війну справедливо, то світ зможе бути впевненим у міжнародному праві
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський під час виступу на 3-му саміті Кримської платформи заявив, що якщо завершимо війну справедливо, то світ зможе бути впевненим у міжнародному праві. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента. 

“Кількість державних прапорів у цій залі зараз точно свідчить про те, що Росія з 14-го року провалилась у головному для неї, а саме: Путіну не вдалося зробити міжнародний злочин частиною норми для народів. Саме із захоплення Криму почався напад Росії на систему міжнародного права. Але вкрасти землю іншого народу, депортувати тих, хто чинить спротив, і зламати життя цілої нації – тобто все, що робить Росія, – ніколи не буде прийнято міжнародною спільнотою”, – сказав Зеленський.

Він зазначив, що для всіх держав однаково цінно зберігати суверенітет, територіальну цілісність і право визначати своє майбутнє. На цьому базується Статут ООН. Не на тому, що хтось може вирішити спалити життя сусіднього народу чи депортувати його, як це неодноразово робила Москва з народами нашого регіону, а на зовсім інших цілях і принципах. Статут ООН – це про справжній мир, а не про те, як нормалізувати війну.

“І зараз, коли деякі лідери держав зібралися на путінському саміті в Казані й коли фактично повз цей їхній саміт можуть переміщувати військових із Північної Кореї ближче до фронту в Україні під акомпанемент слів про нібито «недопущення напруги», ми все одно знаємо: переможе не злочинець, не той, хто руйнує й депортує, а той, хто об’єднує народи на основі фундаментальних людських цінностей і Статуту ООН”, – сказав президент.

Він нагадав, що майже два роки тому на саміті «Групи двадцяти» в Індонезії запропонував Формулу миру, яка може відновити повну дієвість цілей та принципів Статуту ООН і реально захистити життя від агресій. І йдеться не тільки про Україну.

“Якщо будемо успішні ми в тому, щоб завершити цю війну справедливо, то будь-який інший народ, проти якого можуть планувати подібну агресію, зможе бути впевненим, що світові вистачить сил та єдності, щоб захистити міжнародне право. Тому я прошу всіх вас бути активними та справді непохитними. Злочинець не повинен виграти від цієї війни”, – наголосив глава держави.

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