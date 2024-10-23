Четверо постраждалих та понівечена інфраструктура: росіяни вдарили по Дніпропетровщині

Під обстрілами опинилися Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська та Мирівська громади.

Внаслідок ворожих атак по Нікопольському районі Дніпропетровщини відомо чотирьох постраждалих.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За інформацією начальника ОВА, стало відомо про четвертого постраждалого через ворожі обстріли Нікопольського району. Кількість поранених зросла до чотирьох.

"В цілому російська армія протягом дня била по тамтешнім територіям зо два десятки разів. Тероризувала артилерією і дронами-камікадзе. Поцілила по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській, Мирівській громадах", — ідеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів пошкоджені офіс, стоматологія, два АЗС, автомийка. Понівечені інфраструктура і промислові підприємства. Також пошкоджені три багатоповерхівки й стільки ж приватних будинків, господарські споруди, кілька авто і гараж.

Зачепило лінію електропередач.