Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга презентував у Каїрі дорожню карту розвитку відносин України та Єгипту, повідомили у МЗС.

Сибіга провів сьогодні двосторонні переговори з міністром закордонних справ, міграції та у справах єгиптян за кордоном Арабської Республіки Єгипет Бадром Абдель Ати.

Перемовини стали продовженням міністерської зустрічі на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Під час перемовин український дипломат поінформував єгипетського колегу про наслідки нічного російського обстрілу України та її столиці.

“Мій день почався сьогодні з дзвінка дружині. Вночі над Києвом було дуже гучно, збивали російські дрони. Все це гриміло над головами моєї сім’ї: дружини та трьох дітей. На жаль, сьогодні це наша щоденна реальність. Мій день зазвичай починається з повідомлень про кількість смертей внаслідок російських атак та про чергові ракетні удари. Ми хочемо покласти край цій реальності спільно з нашими друзями”, ‒ зауважив міністр.

Сибіга підкреслив, що прибув сьогодні до Каїра як міністр закордонних справ країни, що воює, аби обговорити шляхи посилення українсько-єгипетської співпраці зі взаємною вигодою для народів двох держав.

Дипломат нагадав, що Україна та Єгипет протягом багатьох років були надійними партнерами, з великим обсягом торгівлі та жвавим політичним діалогом. За його словами, історія українсько-єгипетських двосторонніх відносин має чимало прикладів взаємовигідної співпраці – в сферах енергетики, продовольчої безпеки, сільського господарства, машинобудування, туризму та освіти. Він також додав, що країни мають спільну історію успіху і в аерокосмічній сфері: свого часу Україна виготовила перший єгипетський супутник EgyptSat-1.

“На цьому тлі прикро констатувати, що після початку повномасштабної агресії Росії наш політичний діалог певним чином сповільнився, а двостороння співпраця не відповідає своєму реальному потенціалу. Сьогодні ми маємо спільне розуміння щодо необхідності перегорнути цю сторінку. Україна відкрита до розвитку співпраці”, ‒ зауважив міністр.

Фото: МЗС

Глава МЗС наголосив на готовності України відновити роботу міжурядової спільної комісії, активізувати діяльність ділової ради та започаткувати переговори щодо укладення угоди про преференційну торгівлю. Міністр передав єгипетському колезі пропозицію дорожньої карти пріоритетних кроків для розвитку двосторонньої співпраці.

За підсумками переговорів міністри підписали Меморандум про взаєморозуміння між Дипломатичною академією України ім. Геннадія Удовенка при МЗС України та Інститутом дипломатичних досліджень МЗС Єгипту, спрямований на обмін знаннями та найкращими практиками у підготовці кадрів для дипломатичних і консульських служб двох країн.

Фото: МЗС Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга з єгипетським колегою Бадром Абдель Ати.

Раніше повідомлялося, що після візиту до Туреччини міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідає чотири держави арабського світу та Африки.