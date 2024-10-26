Україна і СКУ працюватимуть із військовополоненими та їхніми родинами

Голова Координаційного штабу Кирило Буданов та президент Світового Конґресу Українців Павло Ґрод підписали Меморандум про співпрацю.

"Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими спільно зі Світовим Конґресом Українців (СКУ) працюватимуть разом заради підтримки військовополонених та їхніх родин. Підписаний Меморандум визначає умови партнерства задля захисту прав українських Захисників та Захисниць, які перебувають у ворожому полоні, а також їхніх родин", – йдеться у повідомленні Координаційного штабу.

Також документ декларує підтримку всіх інших українців, які постраждали внаслідок російської агресії.

Згідно із Меморандумом, Коордштаб та Конґрес працюватимуть у сфері захисту постраждалих від російської агресії, передусім тих українців, яких ворог примусово утримує в ізоляції на своїй території.

Зазначається, що основними напрямками взаємодії підписантів є:

гуманітарна допомога, соціально-правовий захист, волонтерство;

медична допомога, психологічна та фізична реабілітація;

національна ідентичність, культура та просвіта;

міжнародна адвокація, дипломатичний вплив на безпекові виклики.

"Для нас важлива підтримка небайдужих українців у будь-якій країні світу, – зазначив голова Коордштабу. – Лише спільними зусиллями ми зможемо досягнути поставленої мети – визволити й повернути з російської неволі всіх наших громадян", – сказав Буданов.

Світовий Конґрес Українців є міжнародною координаційною надбудовою українських громад у діаспорі, що представляє інтереси понад 20 мільйонів українців. До світової мережі СКУ входять українські діаспорні організації з понад 80 країн світу.