Що ранкова кава робить з нашим кишківником – наукові пояснення

Ранкова чашка кави не тільки бадьорить, але й стимулює мільярди дружніх мікробів, які мешкають у травній системі.

За все більшою кількістю досліджень, є докази того, що ранкове еспресо може позитивно впливати на ваш мікробіом – кишкові бактерії – покращуючи загальний стан здоров’я та навіть подовжуючи життя.

Про це пише The Telegraph.

«Мікробіом складається з легіонів видів «хороших бактерій», які працюють колективно та індивідуально для покращення нашого здоров’я», – каже ліцензований дієтолог Нікола Шабрук.

Вона пояснює, що ці корисні мікроби сприяють нашому фізичному та психічному здоров’ю, й контролю ваги: «У каві є кілька сполук, які діють як пребіотики. Тобто живлять пробіотичні корисні бактерії, забезпечуючи їх поживними речовинами для росту та роботи».

Вплив кави на флору кишківника подвійний.

Кофеїн діє як стимулятор, збільшуючи кількість корисних бактерій у кишківнику. А чим більша різноманітність у травній системі, тим краще.

Дослідження 2023 року, опубліковане в журналі Nutrients, вивчало зв’язок між кофеїном, споживанням кави та мікробіомом товстої кишки.

Результати показали, що багатшим мікробіом був у людей, які регулярно п’ють каву. У них побільшало корисних типів Alistipes і Faecalibacterium (вважають, що вони мають профілактичний ефект проти фіброзу печінки та серцево-судинних захворювань), а і нижчий рівень шкідливого Erysipelatoclostridium,

що викликає проблеми з кишківником.

Інше дослідження виявило, що кава пов’язана зі збільшенням біфідобактерій – мікробів, які, як вважають, допомагають перетравлювати клітковину та запобігати інфекціям.

У каві також є рослинні компоненти поліфеноли. Вони природно є у рослинній їжі – фруктах, овочах, травах, чаї, чорному шоколаді та вині.

Шабрук каже, що поліфеноли діють як антизапальні антиоксиданти: можуть знижувати ризик раку, нейтралізуючи шкідливі вільні радикали, які пошкрджують клітини.

Поліфеноли у каві відомий як хлорогенова кислота. За дослідженням 2020 року, опублікованому в Experimental and Clinical Sciences, пацієнти, які пили каву, багату на цю кислоту, знижували ризик діабету 2 типу та неалкогольної жирової хвороби печінки, і також худнули.

Вчені дійшли висновку, що це, ймовірно, пов’язано зі збільшенням корисних кишкових біфідобактерій.

Є дослідження, які також показують, що кофеїн корисний для кишківника, стимулює товсту кишку і веде до регулярних випорожнень.

Дослідження ще 1990 року показало, що любителі кави ідуть для цього в туалет упродовж 30 хв після випитої чашки.

Цікаво, що експерти схильні до думки, що чиста чорна кава краща, ніж капучино, лате чи флет вайт.

«Показано, що молоко перешкоджає засвоєнню поліфенолів», – каже мікробіологиня Юлія Коржинська з Польського Інституту біохімії та біофізики. А якщо в каві будуть ще підсолоджувачі та чистий цукор це зовсім переб’є шкодою ту користь, яку дасть напій.

Легша обсмажка зазвичай лишає в зернах більше кофеїну. Там зберігається більше антиоксидантів порівняно з сильніше обсмаженими зернами. Легко обсмажені зерна робусти містять більше антиоксидантів, ніж світло-обсмажена кава арабіка.

Те, скільки часу зерна зберігали до потрапляння у чашку, теж впливає на рівень поліфенолів. Їх мешкає у кавових зернах після 12 місяців зберігання.

На користь чорної кави каже ще один факт. Нещодавнє дослідження довгожителів, що живуть у європейських зонах «довгожителів» – Сардинії та Ікарії (Греція), показало, що майже всі з них пили 2-3 чашки чорної кави щодня. Коржинська каже, що верхній ліміт, який краще не переступати – 5 чашок.

Також слід врахувати, що не всі організми можуть ефективно метаболізувати кофеїн. Максимально рекомендована доза – 400 мг на день. Все, що вище 600 мг, пов’язане з безсонням та високим кров’яним тиском.

У домашній завареній каві є десь 70-140 мг кофеїну, залежно від зерен та способу заварювання. У середньостатистичній каві з кав’ярні є десь 180 мг кофеїну.

Заварна кава містить речовини, відомі своїми протизапальними, протидіабетичними, протираковими властивостями та властивостями збереження поліфенолів, каже Коржинська, додаючи, що їх в 30 разів вище в нефільтрованій каві.

Однак нефільтрована кава містить олії, які підвищують рівень холестерину: «Фільтрована кава не тільки містить менше кавових олій, але й менше кофеїну порівняно з методами приготування нефільтрованої кави».