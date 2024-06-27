Досі вживаєте мультивітаміни для профілактики? Велике нове дослідження вас розчарує

Якщо перекласти це на людську мову: здорові пацієнти дарма витрачали на мультивітаміни гроші.
Дослідження вчених з Національного інституту раку в Національному інституті здоров’я США опубліковане у JAMA Network Open, йдеться в релізі інституту.
Багато дорослих у США приймають мультивітаміни в надії покращити своє здоров‘я.
Але досі невідомо, яка конкретно користь і шкода від їхнього регулярного прийому.
Для глибшого дослідження впливу мультивітамінів на смертність, серцевого-судинні хвороби та рак, вчені проаналізували дані трьох великих досліджень з різною географією.
Загалом проаналізували дані 390 124 дорослих американців, за якими стежили впродовж 20 років.
Включені в дослідження учасники були загалом здоровими, не мали діагностованого раку чи хронічних хвороб.
Завдяки такій великій вибірці вчені змогли пом'якшити ефекти потенційних упереджень, шо могли вплинути на результати в інших дослідженнях Наприклад, люди, які профілактично пили мультивітаміни, могли загалом мати здоровіший спосіб життя, так само як і люди зі слабшим здоров’ям могли бути більш схильні «допомагати» собі мультивітамінами.
Аналіз показав, що люди, які щодня приймали мультивітаміни, не мали нижчого ризику померти з будь-якої причини порівняно з тими, хто їх не пив.
Не було також жодної різниці у смертності від раку, хвороби серця чи цереброваскулярних хвороб (коли є ураження судин головного мозку, може бути як безсоння, так й інсульт). Результати враховували фактори расу, етносу, освіти, якості харчування.
Дослідники зазначають, що важливо оцінювати використання мультивітамінів та ризик смертності серед різних груп людей, наприклад, у людей, які мають певні дефіцити, чи інші медичні стани, повязані зі старінням.
- Вітаміни впливають на імунітет. Вони можуть зміцнити нігті, волосся та поліпшити стан вашої шкіри. Люди вивчили вітамінну абетку на пам'ять. Але інколи ми забуваємо про її значення. За кожною літерою — А, В чи С ховаються десятилітні дослідження і спостереження науковців та науковиць. Вітаміни корисні, але не завжди й не для всіх. Тож не варто поспішати до аптеки за вітамінними комплексами, а тим паче призначати їх собі самостійно. Ось якої шкоди можуть завдати вітаміни у пігулках.