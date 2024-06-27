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Досі вживаєте мультивітаміни для профілактики? Велике нове дослідження вас розчарує

Великий аналіз даних близько 400 000 здорових американців, за якими спостерігали понад 20 років, не показав жодного зв’язку між регулярним прийомом мультивітамінів та нижчим ризиком смерті.

Досі вживаєте мультивітаміни для профілактики? Велике нове дослідження вас розчарує
Вітаміни
Фото: Freepik

Якщо перекласти це на людську мову: здорові пацієнти дарма витрачали на мультивітаміни гроші. 

Дослідження вчених з Національного інституту раку в Національному інституті здоров’я США опубліковане у JAMA Network Open, йдеться в релізі інституту.

Багато дорослих у США приймають мультивітаміни в надії покращити своє здоров‘я.

Але досі невідомо, яка конкретно користь і шкода від їхнього регулярного прийому.

Для глибшого дослідження впливу мультивітамінів на смертність, серцевого-судинні хвороби та рак, вчені проаналізували дані трьох великих досліджень з різною географією. 

Загалом проаналізували дані 390 124 дорослих американців, за якими стежили впродовж 20 років.

Включені в дослідження учасники були загалом здоровими, не мали діагностованого раку чи хронічних хвороб.

Завдяки такій великій вибірці вчені змогли пом'якшити ефекти потенційних упереджень, шо могли вплинути на результати в інших дослідженнях Наприклад, люди, які профілактично пили мультивітаміни, могли загалом мати здоровіший спосіб життя, так само як і люди зі слабшим здоров’ям могли бути більш схильні «допомагати» собі мультивітамінами.

Аналіз показав, що люди, які щодня приймали мультивітаміни, не мали нижчого ризику померти з будь-якої причини порівняно з тими, хто їх не пив.

Не було також жодної різниці у смертності від раку, хвороби серця чи цереброваскулярних хвороб (коли є ураження судин головного мозку, може бути як безсоння, так й інсульт). Результати враховували фактори расу, етносу, освіти, якості харчування.

Дослідники зазначають, що важливо оцінювати використання мультивітамінів та ризик смертності серед різних груп людей, наприклад, у людей, які мають певні дефіцити, чи інші медичні стани, повязані зі старінням.

  • Вітаміни впливають на імунітет. Вони можуть зміцнити нігті, волосся та поліпшити стан вашої шкіри. Люди вивчили вітамінну абетку на пам'ять. Але інколи ми забуваємо про її значення. За кожною літерою — А, В чи С ховаються десятилітні дослідження і спостереження науковців та науковиць. Вітаміни корисні, але не завжди й не для всіх. Тож не варто поспішати до аптеки за вітамінними комплексами, а тим паче призначати їх собі самостійно. Ось якої шкоди можуть завдати вітаміни у пігулках.
Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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