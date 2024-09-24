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Збірна України з футзалу перемогла Нідерланди і вийшла у чвертьфінал ЧС-2024

Матч завершився перемогою українців із рахунком 3:1.

Збірна України з футзалу перемогла Нідерланди і вийшла у чвертьфінал ЧС-2024
Збірна України з футзалу
Фото: futsal.com.ua

У Ташкенті відбувся матч 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2024 з футзалу, в якому путівку до чвертьфіналу турніру розіграли національні збірні Нідерландів та України. Поєдинок завершився перемогою українців із рахунком 3:1.

Про це повідомляє "Українська правда".

Підопічні Олександра Косенка відкрили рахунок на шостій хвилині. Ефектна комбінація завершилась передачею Абакшина на Зварича, який переправив м'яч у ворота нідерландців. 

Через дві хвилини "синьо-жовті" могли подвоювати свою перевагу, проте після удару Микитюка зі штрафного та рикошету м'яч влучив у поперечку. На перерву команди пішли за мінімальної переваги українців. 

У другому таймі нідерландців ще раз врятував каркас воріт – трішки не пощастило Корсуну. А згодом Бузамбу зрівняв рахунок після передачі від Букарі. 

Утім, дуже швидко Україна знову перехилила чаші терезів на свій бік. Сухов зробив ривок на половину суперників і віддав праворуч на Мельника, а той з гострого кута відправив м'яч у ворота. А на останній хвилині Мельник оформив дубль, поставивши фінальну крапку – 3:1.

У чвертьфіналі Україна зіграє проти переможця протистояння між Іспанією та Венесуелою. Поєдинок 1/4 фіналу відбудеться 29 вересня у Ташкенті. Першим чвертьфіналістом світової першості стала Бразилія, яка розгромила Коста-Ріку.

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