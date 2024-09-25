Сьогодні "Динамо" стартує у Лізі Європи матчем проти "Лаціо"

Сьогодні відбудеться поєдинок першого туру Ліги Європи, у якому зустрінуться київське "Динамо" та римський футбольний клуб "Лаціо".

Матч пройде на стадіоні "Фолькспаркштадіон" у Гамбурзі і розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що "Динамо" напередодні старту Ліги Європи дозаявило ще трьох гравців: Володимира Шепелєва, Матвія Пономаренка та Едуардо Герреро.

"Динамо" та "Лаціо" двічі зустрічалися на міжнародній арені. На стадії першого групового етапу ЛЧ 1999/2000 "Лаціо" двічі перемагало киян (2:1 та 1:0). У 1/8 фіналу Ліги Європи 2017/18 сильнішим також був "Лаціо". "Динамо" в Римі вирвало нічию 2:2, але вдома поступилось 0:2.

Що ж до цього матчу, то експерти Favbet також вважають фаворитом "Лаціо" з коефіцієнтом 2,10. На перемогу київського клубу пропонується коефіцієнт 3,90. Ціна нічиєї – 3,65.

Фахівці очікують результативної гри. Коефіцієнт на стандартний тотал більше 2,5 становить 1,96 бала. На аналогічний тотал менше – 2,03. Найбільше шансів відзначитися має аргентинець Таті Кастельянос – 2,30. Також непогані шанси у його одноклубника Булайє Діа – 3,20. Серед "біло-синіх" найбільше вірять у нападника Владислава Ваната – 3,50.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.