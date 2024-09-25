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Сьогодні "Динамо" стартує у Лізі Європи матчем проти "Лаціо"

Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом. 

Сьогодні "Динамо" стартує у Лізі Європи матчем проти "Лаціо"
Гравці київського "Динамо"
Фото: fcdynamo.com

Сьогодні відбудеться поєдинок першого туру Ліги Європи, у якому зустрінуться київське "Динамо" та римський футбольний клуб "Лаціо". 

Матч пройде на стадіоні "Фолькспаркштадіон" у Гамбурзі і розпочнеться о 22:00 за київським часом. 

Зазначимо, що "Динамо" напередодні старту Ліги Європи дозаявило ще трьох гравців: Володимира Шепелєва, Матвія Пономаренка та Едуардо Герреро.

"Динамо" та "Лаціо" двічі зустрічалися на міжнародній арені. На стадії першого групового етапу ЛЧ 1999/2000 "Лаціо" двічі перемагало киян (2:1 та 1:0). У 1/8 фіналу Ліги Європи 2017/18 сильнішим також був "Лаціо". "Динамо" в Римі вирвало нічию 2:2, але вдома поступилось 0:2. 

Що ж до цього матчу, то експерти Favbet також вважають фаворитом "Лаціо" з коефіцієнтом 2,10. На перемогу київського клубу пропонується коефіцієнт 3,90. Ціна нічиєї – 3,65.

Фахівці очікують результативної гри. Коефіцієнт на стандартний тотал більше 2,5 становить 1,96 бала. На аналогічний тотал менше – 2,03. Найбільше шансів відзначитися має аргентинець Таті Кастельянос – 2,30. Також непогані шанси у його одноклубника Булайє Діа – 3,20. Серед "біло-синіх" найбільше вірять у нападника Владислава Ваната – 3,50.

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