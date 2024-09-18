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Прикордонники Польщі розповіли деталі затримання Усика: справа стосувалася його супроводу

Компанія Ryinair не допустила на рейс особу, яка його супроводжувала, а Усик вирішив не летіти теж. 

Прикордонники Польщі розповіли деталі затримання Усика: справа стосувалася його супроводу
Олександр Усик
Фото: boxingphotos.pl

Український боксер Олександр Усик у вівторок не зміг потрапити на рейс із Кракова до Салонік, оскільки авіаперевізник, компанія Ryinair, не допустила на рейс особу, яка його супроводжувала.

Про це розповіли речник Карпатського відділу Прикордонної служби Польщі Яцек Міхаловський і речниця краківського аеропорту "Баліце" Наталія Вінсе, пише "Укрінформ". 

Міхаловський заявив, що в результаті перевізник не допустив обох українців на рейс. Причину недопущення не озвучують. Вони втратили статус пасажирів, але не захотіли залишити зону виходу. 

Це спричинило годинну затримку з вильотом літака, і, оскільки українці не реагували на прохання залишити зону, то, згідно із протоколом, викликали прикордонників із групи спецреагування.

Прикордонник зазначив, що кайданки на одного із українців одягнули із "превентивною метою". 

"Але це була превентивна міра, щоб лише довести його до службового приміщення, де його відразу ж було розкуто. Чоловіки не чинили опору, але були у збудженому стані", – сказав він. 

З українцями провели бесіду, їм не призначили жодного покарання, тільки зробили попередження. До аеропорту прибув також український консул.

За словами прикордонника, такі інциденти трапляються в цьому аеропорту кілька разів на тиждень.

Речниця краківського аеропорту "Баліце" Наталія Вінсе повідомила, що після цього інциденту український боксер разом із супроводжуючою особою залишили аеропорт і більше на краківське летовище не поверталися.

  • Раніше повідомляли, що затримання українського боксера Олександра Усика в аеропорту Краків-Баліце не мало кримінального характеру.
  • Напередодні ввечері в польському аеропорту затримали українського боксера Олександра Усика. Причини на загал не озвучували.
  • Президент Володимир Зеленський обурився таким ставленням до українця і доручив міністрам МЗС Андрію Сибізі та МВС Ігорю Клименку негайно розібратися в усіх деталях інциденту.
  • Голова МЗС Сибіга сьогодні заявив, що Україна надішле польській стороні ноту за затримання спортсмена.
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