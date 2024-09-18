Міноборони заявило про закупівлю покращених спальників для ЗСУ

Оновлений спальник має декілька ключових покращень. Зокрема, він легший, має водовідштовхувальний чохол та комфортний для використання при будь-якій температурі.

Закупівельна агенція Міноборони «‎Державний оператор тилу»‎ закупила для ЗСУ спальні мішки за новою технічною специфікацією, повідомляє пресслужба міністерства.

«Оновлений спальник має декілька ключових покращень. Зокрема, він легший, має водовідштовхувальний чохол та комфортний для використання при будь-якій температурі. Вага стала меншою порівняно з попередньою моделлю та не має перевищувати 3,8 кг», – розповів заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Наприклад, попередній варіант спального мішка був одношаровим. Натомість, новий варіант складається із трьох частин: внутрішній спальний мішок, вкладиш та зовнішній водовідштовхувальний чохол.

Вкладиш захищає спальник зсередини від забруднень та природної вологи тіла людини. Зовнішній водовідштовхувальний та паропроникний чохол допомагає військовому захиститися від дощу, снігу, туману чи вітру.

Модульна система оновленого спальника дозволяє використовувати його у різних температурних умовах. Наприклад, у приміщенні військовий може спати лише у внутрішньому мішку, а на вулиці – в повному комплекті. Також нова спальна система пошита з тришарової тканини з мембраною, яка забезпечує високу паропроникність та зберігає тепло.

Завдяки компресійному мішку нового зразка спальник можна додатково стягнути й прикріпити до рюкзака разом з польовим килимом.