На війні загинув спецпризначенець “Омеги” Владислав Нікітчук
На війні загинув спецпризначенець “Омеги” Владислав Нікітчук
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Українська синхроністка Марта Фєдіна: «Мені тільки 22 роки і я можу починати своє життя»
Українська синхроністка Марта Фєдіна: «Мені тільки 22 роки і я можу починати своє життя»
На Прикарпатті бізнесмен поставив військовим маргарин замість 20 000 пачок масла
На Прикарпатті бізнесмен поставив військовим маргарин замість 20 000 пачок масла
«Воюй або працюй». Уряд запропонує новий варіант економічного бронювання
«Воюй або працюй». Уряд запропонує новий варіант економічного бронювання
Майже три тисячі бойовиків і медиків "Хезболли" постраждали через масовий вибух пейджерів (доповнено)
Майже три тисячі бойовиків і медиків "Хезболли" постраждали через масовий вибух пейджерів (доповнено)
Нардепи: мобілізованих юнаків до 25 років заборонять відправляти "на нуль", а нову мобілізацію зупинять
Нардепи: мобілізованих юнаків до 25 років заборонять відправляти "на нуль", а нову мобілізацію зупинять
Як киян рятують від забрудненої води. Репортаж з Десни в Київській області
Як киян рятують від забрудненої води. Репортаж з Десни в Київській області
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
ГоловнаСуспільствоВійна

Міноборони заявило про закупівлю покращених спальників для ЗСУ

Оновлений спальник має декілька ключових покращень. Зокрема, він легший, має водовідштовхувальний чохол та комфортний для використання при будь-якій температурі.

Міноборони заявило про закупівлю покращених спальників для ЗСУ
Дмитро Кліменков

Закупівельна агенція Міноборони «‎Державний оператор тилу»‎ закупила для ЗСУ спальні мішки за новою технічною специфікацією, повідомляє пресслужба міністерства. 

«Оновлений спальник має декілька ключових покращень. Зокрема, він легший, має водовідштовхувальний чохол та комфортний для використання при будь-якій температурі. Вага стала меншою порівняно з попередньою моделлю та не має перевищувати 3,8 кг», – розповів заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Наприклад, попередній варіант спального мішка був одношаровим. Натомість, новий варіант складається із трьох частин: внутрішній спальний мішок, вкладиш та зовнішній водовідштовхувальний чохол.

Вкладиш захищає спальник зсередини від забруднень та природної вологи тіла людини. Зовнішній водовідштовхувальний та паропроникний чохол допомагає військовому захиститися від дощу, снігу, туману чи вітру.

Модульна система оновленого спальника дозволяє використовувати його у різних температурних умовах. Наприклад, у приміщенні військовий може спати лише у внутрішньому мішку, а на вулиці – в повному комплекті. Також нова спальна система пошита з тришарової тканини з мембраною, яка забезпечує високу паропроникність та зберігає тепло.

Завдяки компресійному мішку нового зразка спальник можна додатково стягнути й прикріпити до рюкзака разом з польовим килимом.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies