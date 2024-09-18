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На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина отримала поранення

Всього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 720 людей, у тому числі 99 дітей.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина отримала поранення
Фото: телеграм / Вадим Філашкін

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 1 людина отримала поранення. Про це повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін. 

“За 17вересня росіяни поранили 1 жителя Донеччини – у Костянтинівці”, – написав Філашкін.

Також він повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 18 вересня.

Покровський район. У Кураховому пошкоджено інфраструктурний об'єкт і приватний будинок; 6 будинків пошкоджено в Дачному, ще 1 — у Веселому Гаю. У Рівному Мирноградської громади пошкоджено адмінбудівлю. Пошкоджені будинки у Гродівці і Миролюбівці.

Краматорський район. У Закітному Лиманської громади зруйновано будинок. У Дружківці пошкоджено адмінбудівлю і 2 промислові будівлі.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 13 приватних будинків і 3 промислові будівлі.

Нагадаємо, вночі над Україною Повітряні сили збили 46 ворожих безпілотників. До відбиття повітряного нападу противника залучались: авіація, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

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