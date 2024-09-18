В "Азові" роз'яснили створення власної патронатної служби: це пов'язано з набуттям чинності постанови

"Азов. Супровід" офіційно оголосив про запуск, але ще перебуває на стадії створення.

Патронатна служба 12-ої бригади "Азов" прокоментувала своє створення як окремої служби супроводу для бригади. Створення окремої патронатної служби – "Азов. Супровід" – пов'язано з набуттям чинності постанови про служби супроводу для підрозділів Сил оборони (її ухвалили в серпні).

Оскільки "Янголи Азову" не є складовою 12-ої бригади "Азов", а офіційно служать в іншій бригаді, виникла необхідність створити службу супроводу в структурі підрозділу. У заяві "Азов. Супровід" висловили здивування публічній реакції "Янголів Азову", оскільки така ініціатива була запроваджена їхніми активістами.

"На даний момент «Азов. Супровід» знаходиться на стадії створення, служба не приховувала своєї діяльності на жодному етапі розвитку", – йдеться у повідомленні.

Там додали, що команда і очільниця "Янголів Азову" знали про створення нової патронатної служби і "пропонували свою допомогу".

"Азов. Супровід" оголосив про своє існування офіційно для залучення необхідних коштів і звітування. Служба почала роботу з допомоги та реабілітації визволених з полону строковиків 24 серпня, "що ніяк не пересікалося з інтересами патронатної служби «Янголи Азову»". Також вони допомогли військовим, звільненим з полону 13 і 14 вересня.

"Азов.Супровід" переконані, що в таких питаннях не повинно бути місця конкуренції і скандалам. Окремо вони відзначили внесок "Янголів Азову", які працюють з 2014 року, в реабілітацію поранених.