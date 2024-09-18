У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який на заправці застрелив іншого чоловіка та поїхав з місця злочину на машині вбитого.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

"За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури м.Києва розпочато досудове розслідування за фактом навмисного вбивства 65-річного чоловіка поблизу заправної станції на Кільцевій дорозі", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, близько 7 години ранку чоловік підходив до свого автомобіля марки "Хонда Акорд", в цей час до його машини підійшов незнайомець зі зброєю в руках. Після короткого діалогу він здійснив смертельний постріл впритул.

Після цього, забравши ключі від машини, сів за кермо автомобіля вбитого та поїхав.

Правоохоронці оперативно затримали 41-річного чоловіка неподалік місця злочину. Наразі мотиви його дій встановлюються.