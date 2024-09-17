У Києві зареєстрували черговий температурний рекорд

Попереднє рекордне значення 1955 року перевищено на 0,9°С.

Вчора, 16 вересня, в Києві було встановлено черговий температурний рекорд.

Про це повідомила пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії ім. Срезневського.

Зазначається, що 16 вересня у Києві мінімальна температура повітря не опустилася нижче 17,5°С, а отже виявилась найвищою для цього дня.

Таким чином, попереднє рекордне значення 1955 року перевищено на 0,9°С. За кліматичною нормою така температура повітря відповідає початку серпня.