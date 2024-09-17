У Києві зареєстрували черговий температурний рекорд

Вчора, 16 вересня, в Києві було встановлено черговий температурний рекорд.
Про це повідомила пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії ім. Срезневського.
Зазначається, що 16 вересня у Києві мінімальна температура повітря не опустилася нижче 17,5°С, а отже виявилась найвищою для цього дня.
Таким чином, попереднє рекордне значення 1955 року перевищено на 0,9°С. За кліматичною нормою така температура повітря відповідає початку серпня.
- В суботу та неділю, 14 та 15 вересня, у Києві було зафіксовано три температурні рекорди.
- Літо 2024 року стало найспекотнішим за всю історію спостережень. Температура в період з червня по серпень була на 1,5 градуса за Цельсієм вищою за середньостатистичну у доіндустріальний період, і це побило минулорічний рекорд.