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У Києві зареєстрували черговий температурний рекорд

Попереднє рекордне значення 1955 року перевищено на 0,9°С. 

Вчора, 16 вересня, в Києві було встановлено черговий температурний рекорд.

Про це повідомила пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії ім. Срезневського.

Зазначається, що 16 вересня у Києві мінімальна температура повітря не опустилася нижче 17,5°С, а отже виявилась найвищою для цього дня.

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Таким чином, попереднє рекордне значення 1955 року перевищено на 0,9°С. За кліматичною нормою така температура повітря відповідає початку серпня.

  • В суботу та неділю, 14 та 15 вересня, у Києві було зафіксовано три температурні рекорди.
  • Літо 2024 року стало найспекотнішим за всю історію спостережень. Температура в період з червня по серпень була на 1,5 градуса за Цельсієм вищою за середньостатистичну у доіндустріальний період, і це побило минулорічний рекорд.
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