Головне за ніч та ранок середи, 18 вересня: атака на Запоріжжя, 194 боєзіткнення, вибухи у Торопці

Нічна повітряна атака, 194 бойових зіткнень, бої на Курахівському та Покровському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, скандал навколо затримання Усика.

Рада ухвалила в цілому законопроєкт про збільшення бюджету цього року на 500 млрд грн на військові потреби і провалила перейменування понад 300 населених пунктів. Трибуну заблокували.

Провалена постанова мала перейменувати 15 міст, сім районів, 54 селища та 267 сіл.

Подробиці – в новині.

У ніч на 18 вересня 2024 року російські окупанти завдали удару трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з повітряного простору окупованої Херсонщини та 52-ма ударними БпЛА із районів: Курськ, Єйськ – рф.

Крім того, через активну протидію засобів РЕБ Сил оборони України, п’ять БпЛА локаційно втрачені, ще один ворожий ударний безпілотник – полетів у Росію. Також, внаслідок протидії, керовані авіаційні ракети не досягли бажаних противником цілей. Є пошкодження сільськогосподарської техніки, попередньо, обійшлось без жертв і постраждалих.

Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Вінницькій, Сумській та Полтавській областях.

У ніч на 18 вересня російські окупанти масовано атакували Запорізьку область, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Унаслідок удару росіян постраждала Комишуваська громада, де були понівечені кілька приватних будинків та інфраструктурний обʼєкт.

“Попередньо, двоє людей загинули, 5-ро – поранені. Наразі відбувається пошук людей під завалами”, – написав Федоров.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби зафіксовано 194 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням чотирьох ракет, а також 72 авіаударів, зокрема скинув 120 КАБів. Крім цього, здійснив 4800 обстрілів, з них 154 - із реактивних систем залпового вогню.

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 5 ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, уразили одну систему залпового вогню, три пункти управління та польовий склад боєприпасів окупанта.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 51 штурмову і наступальну дію агресора у бік населених пунктів Гродівки, Новоторецького, Новогродівки, Миколаївки, Українська, Олександрополя, Воздвиженки, Маринівки та Зеленого Поля. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Гродівки та Новогродівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 49 атак в напрямку Цукуриного, Желанного Першого, Гірника, Катеринівки, Георгіївки та Костянтинівки, противник активно застосовував штурмову та бомбардувальну авіацію.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1130 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 637010 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Російська армія має просування біля Стельмахівки, у Гродівці та Українську, повідомили аналітики Deep State.

У районі Желанного Першого тривають бої. Ці населені пункти належать до Покровського напрямку.

У місті Торопець Тверської області Росії в ніч на 18 вересня внаслідок удару дронів виникла пожежа. Влада оголосила про евакуацію населення з району, де триває гасіння вогню, повідомляє "Радіо Свобода".

Крім того, російські державні агенції новин повідомили, що робота дитсадків і шкіл призупинена в Західнодвінському муніципальному окрузі Тверської області РФ. За повідомленнями ЗМІ, жителів Торопця евакуюють у сусіднє місто Тверської області – Західну Двіну.

Відомо, що в Торопці (захід Тверської області, близько 460 км від українського кордону) розташована військова частина 54169 та великий склад боєприпасів.

Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко повідомив, що на великому складі в Торопці росіяни зберігали ракети до "Градів", С-300 та С-400, а також вироблені балістичні ракети до "Іскандер" і починали створювати запас північнокорейських KN23.

Про удари безпілотників у ніч на 18 вересня також повідомили у Смоленській, Брянській, Орловській, Тульській областях РФ. Російське Міноборони повідомило, що ППО нібито знищила 54 безпілотники.

Дрони СБУ та Сил оборони ліквідували склад з “Іскандерами”, “Точками-У” та КАБАми у Тверській області Росії. Про це LB.ua повідомили джерела у СБУ.

“Цієї ночі дрони СБУ, ГУР та ССО в прямому сенсі стерли з лиця землі великий склад головного ракетно-артилерійського управління міноборони рф в населеному пункті Торопець Тверської області”, – повідомило джерело.

Зазначається, що на складі зберігалися ракети, призначені для оперативно-тактичних ракетних комплексів “Іскандер”, тактичних ракетних комплексів “Точка-У”, КАБи та артилерійські боєприпаси.

Після прильотів українських дронів розпочалася надзвичайно потужна детонація. Місцеві в пабліках запитували одне одного, чи це часом не ядерна бомба до них прилетіла. Зараз «бавовна» палає на ділянці шириною 6 кілометрів. Місцева влада оголосила евакуацію населення.

“СБУ разом з побратимами із Сил оборони продовжує методично зменшувати ракетний потенціал ворога, яким той нищить українські міста. Працюємо далі, щоб організувати подібну «картину» на інших військових об‘єктах росії, які працюють на війну проти України”, - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Вранці співробітники СБУ прийшли з обшуками до Свято-Введенського чоловічого монастиря (УПЦ МП), повідомили джерела LB.ua.

За даними співрозмовників, є інформація про поширення деякими місцевими духівниками кремлівської пропаганди та підтримки ними війни Росії проти України. Деталі обшуків поки невідомі.

Нагадаємо, діяльність пов'язаних із РПЦ релігійних організацій в Україні заборонена – наразі уряд напрацьовує відповідне законодавство для перевірки такого зв'язку та позбавлення їх реєстрації. Однак ще до ухвалення закону СБУ проводила обшуки в разі отримання інформації про ворожу діяльність у релігійних організаціях. Станом на січень СБУ відкрила сім проваджень проти духівників УПЦ МП.

Україна надішле польській стороні ноту за затримання спортсмена Олександра Усика, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у X.

"За дорученням Володимира Зеленського ми негайно відреагували на затримання Олександра Усика в Кракові та сприяли його звільненню. Деталі мені повідомив наш Генконсул. Ми вважаємо такі дії непропорційними та неприпустимими щодо нашого чемпіона і надішлемо відповідну ноту польській стороні", – сказав він.

Сам Усик, коментуючи інцидент, сказав, що це непорозуміння, яке швидко вирішили. Він висловив "респект" польським правоохоронцям, які виконували свою роботу, попри "зріст, вагу, розмах рук і регалії", пише Deutsche Welle.

Затримання українського боксера Олександра Усика в аеропорту Краків-Баліце не мало кримінального характеру, повідомляє Sport.pl.

Представниця аеропорту Наталія Вінс повідомила, що перевізник не дозволив боксеру вилетіти в Салоніки, тому довелося втрутитися Службі безпеки аеропорту.

Усик мав летіти до Салонік літаком авіакомпанії Ryanair. Рейс затримали на 50 хвилин, ймовірно, через цю плутанину. Поки невідомо, що сталося на борту або безпосередньо перед посадкою на літак.

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