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​Сьогодні "Рома" Довбика зіграє з "Атлетиком з Більбао" в межах 1-го туру основного раунду Ліги Європи

Матч розпочнеться о 22:00 за Києвом.

​Сьогодні "Рома" Довбика зіграє з "Атлетиком з Більбао" в межах 1-го туру основного раунду Ліги Європи
Артем Довбик (ліворуч) з "Роми"
Фото: asroma.com

Сьогодні італійська "Рома", за яку виступає форвард збірної України Артем Довбик, зіграє з "Атлетиком з Більбао" в межах першого туру основного раунду Ліги Європи сезону-2024/25.

Матч відбудеться на "Стадіо Олімпіко" в Римі і розпочнеться о 22:00 за Києвом.

Команда Довбика наразі провела лише одну зустріч під керівництвом нового тренера, яку вони впевнено виграли 3:0 в "Удінезе".

"Атлетік Більбао" підходить до гри у значно кращій формі, вигравши три матчі поспіль. Також «леви» в останніх трьох зустрічах забили 8 голів.

Фаворитом цього поєдинку експерти Favbet вважають "Рому" - з коефіцієнтом 2,14. На нічию пропонуєтьcя коефіцієнт 3,35, а успіх "Атлетика" оцінюється в 3,80.

Зазначимо, що коефіцієнт на гол Довбика - найнижчий серед усіх можливих варіантів - 2.75. Відповідно, саме українця аналітики вважають найбільш ймовірним автором забитого м’яча в цій зустрічі.

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