«Динамо» поступилося «Лаціо» у стартовому поєдинку Ліги Європи

Кияни пропустили два м’ячі за дві хвилини.

Педро Родрігес з "Лаціо" (ліворуч) проти Андрія Ярмоленка з "Динамо" Київ під час матчу Ліги Європи УЄФА.

Київське «Динамо» програло римському «Лаціо» (0:3) у першому турі Ліги Європи УЄФА.

Про це повідомила пресслужба киян.

На 5 хвилині матчу Діа отримав пас у штрафному майданчику киян і прицільно пробив у правий кут воріт – 1:0.

На 34 хвилині Деле-Башіру відкрився під пас, отримав м’яч, вийшов віч-на-віч з Бущаном і подвоїв перевагу своєї команди. За дві хвилини Діа опинився один у штрафному киян і пробив головою у праву «дев’ятку» воріт.

У першому етапі Ліги Європи «Динамо» також зіграє проти «Роми», «Ференцвароша», «Реала Сосьєдада», «Вікторії Плзень», «Галатасарая», РФШ і «Гоффенгайма».

3 жовтня кияни зустрінуться з «Гоффенгаймом». Початок матчу – о 19:45 за Києвом.

Нагадаємо, «Динамо» очолює Українську прем’єр-лігу, маючи в активі 16 очок після 6 матчів.