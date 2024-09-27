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УПЛ: «Шахтар» не втримав перемогу над «Вересом»

Рівненці відігралися у кінцівці зустрічі.

УПЛ: «Шахтар» не втримав перемогу над «Вересом»
"Верес" – "Шахтар"
Фото: shakhtar.com

«Шахтар» на рівненському «Авангарді» зіграв внічию з «Вересом» (1:1) у 8-му турі Української прем’єр-ліги.

Про це повідомили на офіційному сайті «гірників».

На 65 хвилині півзахисник «Шахтаря» Георгій Судаков реалізував пенальті, розвівши голкіпера рівненців і м’яч по різних кутах.

«Верес» відігрався зусиллями Кльоца – гравець отримав м’яч на підступах до штрафного майданчика і прицільно пробив у лівий кут воріт.

Після нічиєї «Шахтар» йде четвертим в УПЛ, маючи в активі 13 очок після 7 матчів. «Верес» – тринадцятий (6 пунктів).

Нагадаємо, «Динамо» очолює УПЛ – 16 очок після 6 поєдинків.

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