УПЛ: «Шахтар» не втримав перемогу над «Вересом»

«Шахтар» на рівненському «Авангарді» зіграв внічию з «Вересом» (1:1) у 8-му турі Української прем’єр-ліги.

Про це повідомили на офіційному сайті «гірників».

На 65 хвилині півзахисник «Шахтаря» Георгій Судаков реалізував пенальті, розвівши голкіпера рівненців і м’яч по різних кутах.

«Верес» відігрався зусиллями Кльоца – гравець отримав м’яч на підступах до штрафного майданчика і прицільно пробив у лівий кут воріт.

Після нічиєї «Шахтар» йде четвертим в УПЛ, маючи в активі 13 очок після 7 матчів. «Верес» – тринадцятий (6 пунктів).

Нагадаємо, «Динамо» очолює УПЛ – 16 очок після 6 поєдинків.