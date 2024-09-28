Міжнародна федерація лижного спорту продовжила відсторонення росіян і білорусів від участі у ЧС з гірськолижного спорту

Відповідальний за лижні перегони у Шведській лижній асоціації Ларс Оберг зазначив, що допуск спортсменів з Росії та Білорусі до спортивних перегонів за нинішньої ситуації “не є нормальним”.

Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) прийняла рішення продовжити відсторонення російських та білоруських спортсменів від участі у Чемпіонаті світу з гірськолижного спорту.

Про це повідомляє Sweden Herald із посиланням на Expressen.

Ларс Оберг, який відповідає за лижні перегони у Шведській лижній асоціації, зазначив, що допуск спортсменів з Росії та Білорусі до спортивних перегонів за нинішньої ситуації “не є нормальним”.

Оскільки раніше Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дозволив деяким спортсменам із Росії та Білорусі взяти участь в Олімпійських іграх у Парижі, існувало занепокоєння, що FIS вчинить аналогічно.

Російські і білоруські спортсмени були відсторонені від участі у міжнародних змаганнях із гірськолижного спорту після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.