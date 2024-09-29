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Збірна України з футзалу обіграла Венесуелу і вийшла до півфіналу Чемпіонату світу вперше з 1996 року

Востаннє українці грали у півфіналі футзального ЧС 28 років тому.

Збірна України з футзалу обіграла Венесуелу і вийшла до півфіналу Чемпіонату світу вперше з 1996 року
Збірна України з футзалу.
Фото: fifa.com

Збірна України розгромила Венесуелу (9:4) у чвертьфіналі Чемпіонату світу з футзалу.

Про це повідомила УАФ.

За підсумками першого тайму українці повели з рахунком 5:3. У складі «синьо-жовтих» відзначилися Шотурма і Швед, хет-трик забив Абакшин.

У другій 20-хвилинці підопічні Олександра Косенка відзначилися ще чотири рази. По голу до свого активу додали Семенченко, Сухов, Чернявський і Микитюк. 

У півфіналі ЧС збірна України з футзалу зіграє проти Бразилії. Бразильці на стадії 1/4 фіналу перемогли команду Марокко (3:1).

Матч Україна – Бразилія заплановано на 2 жовтня.

Нагадаємо, найкращий результат збірної України з футзалу на Чемпіонатах світу – четверте місце у 1996 році.

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