Збірна України з футзалу обіграла Венесуелу і вийшла до півфіналу Чемпіонату світу вперше з 1996 року

Востаннє українці грали у півфіналі футзального ЧС 28 років тому.

Збірна України розгромила Венесуелу (9:4) у чвертьфіналі Чемпіонату світу з футзалу.

Про це повідомила УАФ.

За підсумками першого тайму українці повели з рахунком 5:3. У складі «синьо-жовтих» відзначилися Шотурма і Швед, хет-трик забив Абакшин.

У другій 20-хвилинці підопічні Олександра Косенка відзначилися ще чотири рази. По голу до свого активу додали Семенченко, Сухов, Чернявський і Микитюк.

У півфіналі ЧС збірна України з футзалу зіграє проти Бразилії. Бразильці на стадії 1/4 фіналу перемогли команду Марокко (3:1).

Матч Україна – Бразилія заплановано на 2 жовтня.

Нагадаємо, найкращий результат збірної України з футзалу на Чемпіонатах світу – четверте місце у 1996 році.