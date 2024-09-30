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«Треба повертатися на своє місце», – Хаммо підбив підсумки виступу на European Open

Українець здобув перемогу на міжнародному турнірі з дзюдо.

«Треба повертатися на своє місце», – Хаммо підбив підсумки виступу на European Open
Український дзюдоїст Яків Хаммо під час нагородження.
Фото: Федерація дзюдо України

Український дзюдоїст Яків Хаммо розповів, що турнір у Празі, на якому він здобув золоту медаль, не був складним.

Він сказав про це ексклюзивно для LB.ua.

«Цей турнір пройшов, якщо чесно, достатньо нескладно для мене. Я був упевнений у своїх силах, пройшов дуже якісну підготовку саме до цього турніру. Я тренувався з Сергієм Вікторовичем Дубровою за індивідуальною програмою. Травма мене не турбувала», – розповів Хаммо.

Водночас він зауважив, що досі шкодує через те, що не зміг взяти участь в Олімпійських іграх у Парижі

«Я дуже незадоволений цією медаллю, тому що у мене були деякі проблеми як з підготовкою, так і з відновленням після травми. Я пропустив Олімпійські ігри, і це все мене дуже засмучує. Радий знову повернутись у гру і готовий знову показувати, на що я здатний» – пояснив дзюдоїст.

За словами Якова, він змінився під час відновлення після травми та став більш зрілим. 

«У мене вже немолодий вік для цього виду спорту, тому організм важко переносить навантаження, але є над чим працювати. Попереду ще дуже багато змагань. Я мрію і маю ціль виграти ще щонайменше одну медаль чемпіонату світу, а також олімпійську нагороду. Я змінився. Це стосується моєї боротьби, мого розуміння дзюдо і спорту загалом. Ця пауза вплинула позитивно на мене, адже я став ще більше любити те, чим займаюсь», – сказав Хаммо.

Наступний турнір, у якому він візьме участь, – це чемпіонат України з дзюдо.

«Наступні змагання, де я буду брати участь, – це чемпіонат України. Він пройде 17-18 жовтня у Львові. Він дуже важливий після олімпійського циклу, адже за його підсумками буде формуватись склад основної команди. Треба повертатись на своє місце» – підсумував дзюдоїст.

Нагадаємо, Якім Хаммо переміг на змаганнях European Open з дзюдо у Празі, Чехія. 

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