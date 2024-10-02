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Збірна України з футзалу поступилась Бразилії у півфіналі чемпіонату світу-2024

Україна гратиме у неділю, 6 жовтня, в матчі за третє місце.

Збірна України з футзалу поступилась Бразилії у півфіналі чемпіонату світу-2024
Збірна України з футзалу поступилась Бразилії у півфіналі чемпіонату світу-2024
Фото: Асоціація футзалу України

Збірна України з футзалу не змогла вийти до фіналу чемпіонату світу-2024.

Про це повідомляє “Суспільне Спорт”.

Збірна України з футзалу поступилась Бразилії у півфіналі чемпіонату світу-2024 з рахунком 2:3 (Чернявський, 18, Корсун, 29 — Семенченко, 21 (автогол), Дієго, 22, 36).

Таким чином, Україна повторила національний рекорд і вдруге в історії пробилась у півфінал. 

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Вперше збірна України виступала у півфіналі на дебютному ЧС-1996, коли поступилась Іспанії за вихід у фінал з рахунком 1:4. У матчі за третє місце українські спортсмени зазнали поразки від росіян з рахунком 2:3.

Матч за третє місце відбудеться у неділю, 6 жовтня о 15:30 за київським часом. Суперник збірної України визначиться у другому півфіналі, де гратимуть Аргентина та Франція.

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