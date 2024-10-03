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Сабо: «У "Челсі" побачили, що Мудрик – це гравець середнього рівня»

Михайло Мудрик зіграв у шести матчах у складі «Челсі» у новому сезоні.

Сабо: «У "Челсі" побачили, що Мудрик – це гравець середнього рівня»
Михайло Мудрик у першому сезоні за "Челсі".
Фото: EPA/UPG

Колишній тренер Йожеф Сабо розповів LB.ua, чому Михайло Мудрик не може проявити себе у лондонському «Челсі».

«Він має фантастичну швидкість, тому його й купили. Варто зрозуміти, що наш чемпіонат поступається європейським. Коли Мудрик ішов на гравця в УПЛ, то міг спокійно прокидати м’яч уперед, адже позаду ніхто не підстраховував його опонента. В Англії ж це зробити набагато складніше, адже вони грають щільно і страхують один одного. Дриблінгу Михайло не має в тому розумінні, щоб м’яч був приклеєний до ноги. У "Челсі" його багато чого навчили, тому зараз він зміщується в центр, здатен діяти цікавіше. Роки минули, і вони побачили, що Мудрик — гравець середнього рівня. Продати його теж складно, адже вони придбали його за великі гроші», – переконаний Йожеф Йожефович.

Він також зауважив, що Мудрик не вміє захищатися, і це теж заважає реалізуватися у «Челсі».

«Річ у тому, що Михайла не вчили захищатися. Це біда наших футболістів. Наші гравці атакувального плану хочуть лише забивати й іти вперед, забуваючи за захист», – пояснив екстренер.

Чому Михайло Мудрик досі не проявив себе у «Челсі» і як вийти з цієї ситуації – читайте у матеріалі LB.ua.

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