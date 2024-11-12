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Росія атакувала Харків дронами. Поранені троє жінок (оновлено)

Постраждали два райони. 

Росія атакувала Харків дронами. Поранені троє жінок (оновлено)
Фото: detector.media

Сьогодні вдень, 12 листопада, Росія атакувала Харків безпілотниками. Постраждали Салтівський та Слобідський райони. Відомо про трьох постраждалих жінок. 

Спершу інформацію про обстріл повідомив мер міста Ігор Терехов. Він сказав, що удар припав на Салтівський район – дронв влучив у землю.

За даними ОВА, внаслідок цього удару постраждали дві жінки: 50 років та 53 років. Вони отримали гостру реакцію на стрес та легкі осколкові поранення. Без госпіталізації. Пошкоджено електроопору, скління вікон у двох багатоповерхових будинках.

Згодом з'ясувалося, що постраждав і Слобідський район. Там пошкоджено одинадцятиповерховий будинок, поранена жінка 60 років. 

Зазначимо, Харків регулярно зазнає обстрілів з боку російських окупантів. Зокрема, Вчора, 11 листопада, росіяни вдарили по Харкову ракетою С-300 (С-400). Постраждали троє людей. 

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