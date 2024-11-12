Омбудсман пригрозив юридичною відповідальністю за порушення прав дітей на Львівщині й Тернопільщині

Лубінець очікує реакції на свої подання від обласних військових адміністрацій.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив - якщо не буде реакції ОВА Львівщини і Тернопільщини на його подання щодо порушення прав дитини, це тягнутиме за собою юридичну відповідальність.

Така заява з’явилася після пресконференції, на якій представили результати моніторингових візитів до дитячих закладів Львівської і Тернопільської областей.

Омбудсман вважає, що відсутність реакції ОВА на подання може розцінюватися як перешкоджання його діяльності.

«Тому, як Уповноважений, буду вимагати притягнення до відповідальності посадових осіб за ст. 344 Кримінального Кодексу України. У законі чітко встановлена відповідальність за незаконний вплив у будь-якій формі на Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або його представника», - наголосив Лубінець.

Він закликав органи влади працювати над усуненням виявлених порушень. За результатами останніх моніторингів в областях зафіксували:

насильство над дітьми — сексуальне, фізичне, психологічне;

відсутність контролю за станом здоров’я дітей;

порушення права дітей на безпечні умови, належну освіту, харчування.

«Також, за результатами моніторингу у Тернопільській області, за зверненням моєї Представниці Ірини Суслової, було внесено до ЄРДР відомості про кримінальні правопорушення за різними статтями Кримінального Кодексу України», - додав омбудсман.