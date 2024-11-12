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Агентство з питань держслужби запускає карʼєрне консультування з працевлаштування ветеранів і ветеранок

Агентство повідомляє, що відтепер ветерани та ветеранки матимуть можливість отримати безоплатні фахові консультації.

Агентство з питань держслужби запускає карʼєрне консультування з працевлаштування ветеранів і ветеранок
голови НАДС Наталія Алюшина
Фото: НАДС

Національне агентство України з питань державної служби (НАДС) спільно з проєктом USAID та UK International Development «Сприяння доброчесності у публічному секторі» (Pro-Integrity) розширює можливості підтримки ветеранів та ветеранок під час їх працевлаштування в державних органах та органах місцевого самоврядування.  

Про це повідомляє пресслужба НАДС. 

Агентство повідомляє, що відтепер ветерани та ветеранки матимуть можливість отримати безоплатні фахові консультації з питань професійної адаптації, розвитку та працевлаштування, ознайомитись із відкритими вакансіями тощо. 

Ініціатива має на меті допомогти їм знайти себе у цивільному житті, влаштуватися на роботу на публічну службу.

За словами Голови НАДС Наталії Алюшиної, публічна служба вже сьогодні готова конкурувати за ветеранів та ветеранок.

“Ветерани та ветеранки можуть суттєво посилити команду публічних службовців. Зрештою, робота в органах влади – це теж служба народу України”, – зазначила Наталія Алюшина.

Голова НАДС представила карʼєрного консультанта для ветеранів і ветеранок Івана Грінченка, який допомагатиме ветеранам і ветеранкам у працевлаштуванні на публічну службу та надаватиме кваліфіковану підтримку у їхньому кар'єрному розвитку. 

Наталія Алюшина підкреслила, що в НАДС вирішили діяти за принципом “рівний – рівному”: Іван Грінченко – доброволець та ветеран, який від початку повномасштабного вторгнення проходив службу в 128-му окремому батальйоні територіальної оборони, брав участь у бойових діях в Харківській, Луганській та Донецькій областях, а в 2024 році був звільнений в запас.

За карʼєрними консультаціями з працевлаштування ветеранів і ветеранок можна звертатись з понеділка по п’ятницю (09:00-18:00) за тел.: +380 99 152 3114, e-mail: [email protected].

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