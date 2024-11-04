​USAID ​​виділяє $1,8 мільйона на підтримку працевлаштування українців

Ініціатива складається з 8 компонентів, кожен з яких має бюджет $230 000, та триватиме в період з листопада 2024 до 30 червня 2025.

Програма Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) "Конкурентоспроможна економіка України" виділяє $1,8 мільйона на підтримку працевлаштування українців.

Про це повідомили в Мінекономіки.

"Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» запускає нову ініціативу, спрямовану на підвищення кваліфікації та перепідготовку фахівців відповідно до потреб ринку", – йдеться у повідомленні.

Цей проєкт допоможе молоді, ветеранам, людям з інвалідністю та внутрішньо переміщеним особам (ВПО) реалізувати свій потенціал на ринку праці, надаючи їм необхідні навички для затребуваних професій у найдинамічніших галузях економіки.

Крім того, ініціатива передбачає підтримку жінок у здобутті навичок у професіях, де статистично переважали чоловіки. Ініціатива спрямована на зміцнення партнерства між приватним сектором і навчальними закладами професійно-технічної освіти, надання стимулів приватному сектору з метою створення ними нових робочих місць та забезпечення шукачів роботи необхідними навичками для працевлаштування в перспективних галузях економіки.

Ця буде пріоритетно зосереджена на підвищенні кваліфікації та перепідготовці фахівців для критично важливих для відновлення України галузей, таких як будівництво та логістика.

Перша віцепрем'єр-міністерка–міністерка економіки України Юлія Свириденко зазначила, що брак кадрів нині є однією із головних проблем для бізнесу, і уряд розв'язує це питання через програми навчання та перенавчання.

"За даними Gradus Research, 88% українців готові змінити професію, причому 45% жінок розглядають можливість працювати у сферах, де раніше статистично переважали чоловіки. Нова програма USAID сприятиме покращенню ситуації на ринку праці у ключових секторах, таких як будівництво та логістика", – уточнила міністерка.

Ініціатива складається з 8 компонентів, кожен з яких має бюджет $230 000, та триватиме в період з листопада 2024 до 30 червня 2025.

Компанії та організації заохочують подавати заявки на участь в одному або декількох компонентах ініціативи.

Компонент 1: Розбудова стійкої HR-спільноти для підтримки розвитку українського бізнесу та ринку праці.

Компонент 2: Підвищення кваліфікації та перепідготовка фахівців у секторах економіки з фокусом на їх працевлаштування.

Компонент 3: Збільшення залученості приватного сектору до процесу підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців шляхом удосконалення практик корпоративної соціальної відповідальності.

Компонент 4: Розширення професійних можливостей і працевлаштування ветеранів, ВПО, людей з інвалідністю, жінок та молоді через соціальні підприємства та соціально відповідальний бізнес.

Компонент 5: Підтримка будівельних та логістичних компаній у збільшенні працевлаштування жінок, молоді, людей з інвалідністю, ветеранів та ВПО.

Компонент 6: Комплексна підтримка і реінтеграція на ринку праці ветеранів, ВПО, людей з інвалідністю, жінок та молоді.

Компонент 7: Партнерства між закладами професійно-технічної освіти та приватним сектором для підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців.

Компонент 8: Ініціатива галузевого партнерства для працевлаштування студентів і молодих спеціалістів.

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