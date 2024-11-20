У Корабельному районі Херсона ворожий снаряд влучив у квартиру

Трагедії вдалося уникнути – власники помешкання були в цей час відсутні.

У Херсоні снаряд РФ влучив у квартиру

Уночі російські окупанти обстріляли житлові квартали Корабельного району Херсона. Один із ворожих снарядів влучив у квартиру.

Про це повідомили мер міста Роман Мрочко та очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Унаслідок прямого влучання одного з ворожих снарядів майже повністю знищено квартиру. Трагедії вдалося уникнути – власники помешкання були в цей час відсутні", – написав Мрочко і додав, що люди живі, але дуже налякані.

Зараз організували невідкладні заходи з ліквідації наслідків чергового злочину рашистів проти мирних херсонців.

За даними Прокудіна, ворожий снаряд знищив одну з осель, а у сусідніх – вибито шибки. Також під ударом опинилося гаражне приміщення та приватний транспортний засіб.