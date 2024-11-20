Внаслідок російського удару в Одесі загинули поліцейські
Внаслідок російського удару в Одесі загинули поліцейські
Син Трампа назвав "імбецилами" тих, хто дав дозвіл Україні бити по Росії далекобійними ракетами
Син Трампа назвав "імбецилами" тих, хто дав дозвіл Україні бити по Росії далекобійними ракетами
У Глухові "шахед" влучив у гуртожиток. Загинули 12 людей, є поранені (оновлено)
У Глухові "шахед" влучив у гуртожиток. Загинули 12 людей, є поранені (оновлено)
ЗМІ: Україна вперше вдарила ATACMS по території Росії
ЗМІ: Україна вперше вдарила ATACMS по території Росії
Порно буде в законі?
Порно буде в законі?
Ліга націй. Албанія – Україна (1:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Ліга націй. Албанія – Україна (1:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
​​Тисяча і одна ніч
​​Тисяча і одна ніч
Лідери G20 на саміті у Бразилії зробили групове фото без Байдена
Лідери G20 на саміті у Бразилії зробили групове фото без Байдена
Медики відбились: з проєкту бюджету на 2025 рік таки виключили норму про переведення медзакладів на казначейські рахунки
Медики відбились: з проєкту бюджету на 2025 рік таки виключили норму про переведення медзакладів на казначейські рахунки
ГоловнаСуспільствоВійна

У Корабельному районі Херсона ворожий снаряд влучив у квартиру

Трагедії вдалося уникнути – власники помешкання були в цей час відсутні.

У Корабельному районі Херсона ворожий снаряд влучив у квартиру
У Херсоні снаряд РФ влучив у квартиру
Фото: Скріншот відео Херсонської МВА

Уночі російські окупанти обстріляли житлові квартали Корабельного району Херсона. Один із ворожих снарядів влучив у квартиру.

Про це повідомили мер міста Роман Мрочко та очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Унаслідок прямого влучання одного з ворожих снарядів майже повністю знищено квартиру. Трагедії вдалося уникнути – власники помешкання були в цей час відсутні", – написав Мрочко і додав, що люди живі, але дуже налякані. 

Зараз організували невідкладні заходи з ліквідації наслідків чергового злочину рашистів проти мирних херсонців.

За даними Прокудіна, ворожий снаряд знищив одну з осель, а у сусідніх – вибито шибки. Також під ударом опинилося гаражне приміщення та приватний транспортний засіб. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies