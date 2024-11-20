У Корабельному районі Херсона ворожий снаряд влучив у квартиру

Уночі російські окупанти обстріляли житлові квартали Корабельного району Херсона. Один із ворожих снарядів влучив у квартиру.
Про це повідомили мер міста Роман Мрочко та очільник ОВА Олександр Прокудін.
"Унаслідок прямого влучання одного з ворожих снарядів майже повністю знищено квартиру. Трагедії вдалося уникнути – власники помешкання були в цей час відсутні", – написав Мрочко і додав, що люди живі, але дуже налякані.
Зараз організували невідкладні заходи з ліквідації наслідків чергового злочину рашистів проти мирних херсонців.
За даними Прокудіна, ворожий снаряд знищив одну з осель, а у сусідніх – вибито шибки. Також під ударом опинилося гаражне приміщення та приватний транспортний засіб.
- За минулу добу на Херсонщині через російську агресію 2 людини загинули, ще 15 – дістали поранення. Ворог атакував 21 населений пункт області, бив по критичній та соціальній інфраструктурі регіону.