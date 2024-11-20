Армія ворога за добу втратила 1690 солдатів

За добу українські захисники знищили 1690 окупантів, 8 ворожих танків, 27 бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем та 2 засоби ППО.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.11.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 725 740 (+1690) осіб,
- танків ‒ 9390 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19119 (+27) од,
- артилерійських систем – 20681 (+49) од,
- РСЗВ – 1252 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1001 (+2) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19202 (+91),
- крилаті ракети ‒ 2756 (+2),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 29648 (+100) од,
- спеціальна техніка ‒ 3674 (+2).
Дані уточнюються.