Армія ворога за добу втратила 1690 солдатів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.11.24 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

За добу українські захисники знищили 1690 окупантів, 8 ворожих танків, 27 бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем та 2 засоби ППО.

Від початку вторгнення Сили оборони ліквідували близько 725 740 окупантів.

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