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Армія ворога за добу втратила 1690 солдатів

Від початку вторгнення Сили оборони ліквідували близько 725 740 окупантів.

Армія ворога за добу втратила 1690 солдатів
війна з РФ
Фото: Генштаб

За добу українські захисники знищили 1690 окупантів, 8 ворожих танків, 27 бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем та 2 засоби ППО. 

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.11.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 725 740 (+1690) осіб,
  • танків ‒ 9390 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 19119 (+27) од,
  • артилерійських систем – 20681 (+49) од,
  • РСЗВ – 1252 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1001 (+2) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19202 (+91),
  • крилаті ракети ‒ 2756 (+2),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 29648 (+100) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3674 (+2).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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