Головне за вівторок, 19 листопада: удар ATACMS по території Росії, План стійкості Зеленського, бюджет-2025

Бойові дії на Донеччині, 130 бойових зіткнення, ворожі обстріли, Курська операція. Яким запам’ятається 1000-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 19 листопада відбулося 130 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку відбулось 37 боєзіткнень, ще 22 - на Курахівському.

Триває операція Сил оборони України в Курській області. За сьогодні українські захисники відбили понад 20 спроб окупантів вибити наші підрозділи із займаних позицій.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 19 листопада – в новині.

Унаслідок російського удару по гуртожитку в Глухові цієї ночі загинула майже вся родина переселенців з Есманської громади: 43-річна жінка та її двоє синів: семирічний Нікіта і 21-річний Василь. Їхній батько вижив, пише Суспільне з посиланням на голову громади Надію Вайло.

Серед жертв також є жінка 83 років та її 59-річний син. У гуртожитку жили й інші родини, які були евакуйовані з прикордонних громад Сумської області.

Кількість жертв уже сягнула 12. Ворог вдарив по гуртожитку після 23 години дронами.

Росія щоденно тероризує цивільних українців. Окрім Глухова, вона вчора посеред дня вдарила по середмістю Одеси. Загинули десять людей, а поранення отримали більше 50.

Сьогодні ворог вдарив по Харкову. Уже відомо про 12 поранених.

У ніч на 19 листопада Україна вперше вдарила ATACMS по території Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на джерела у Силах оборони, а також журналіст Юрій Бутусов.

"Справді, вперше використали ATACMS для удару по території РФ. Удар був завданий по об'єкту у Брянській області, він був успішно уражений", – відзначило джерело.

Видання зазначає, що об’єкт у населеному пункті Карачев розташоване недалеко від Брянська та в близько 130 км від кордону України.

Зі свого боку журналіст Юрій Бутусов із посиланням на джерела Цензор.Нет повідомив, що “Україна вдарила ракетами по РФ після дозволу Байдена”.

Більше інформації – в новині.

До слова, в Держдепі США підтвердили дозвіл Україні бити американськими ракетами вглиб Росії.

Президент України Володимир Зеленський представив у Верховній Раді так званий план стійкості – внутрішні кроки, покликані посилити державу.

Презентація відбувалася в рамках щорічного послання президента. План деталізують за участі правозахисників, медійників, бізнесу, представників громадянського суспільства.

План стійкості складається з десяти пунктів. Яких саме – в новині.

У щорічному виступі у Верховній Раді Президент Володимир Зеленський звернувся до українського народу.

Президент описав пріоритетні реформи, які готуються провести, а також окреслив принципові для держави позиції. Зокрема неможливість відмови України від частини територій.

Також він згадав про безальтернативність вступу до НАТО та про те, що Україна розраховує відкрити перемовини з Євросоюзом щодо першого кластеру на початку 2025. Україна має стати найшвидшою у вступі в ЄС, сказав Зеленський.

У тисячний день російського повномасштабного вторгнення Президент Зеленський звернувся також до Європейського парламенту.

Рада схвалила в цілому державний бюджет на 2025 рік.

У бюджеті закладені рекордні видатки на рівні 3,94 трлн грн. З них видатки на оборону становлять 2,22 трлн грн.

Докладніше – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!