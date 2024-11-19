Внаслідок російського удару в Одесі загинули поліцейські
Внаслідок російського удару в Одесі загинули поліцейські
Син Трампа назвав "імбецилами" тих, хто дав дозвіл Україні бити по Росії далекобійними ракетами
Син Трампа назвав "імбецилами" тих, хто дав дозвіл Україні бити по Росії далекобійними ракетами
Медики відбились: з проєкту бюджету на 2025 рік таки виключили норму про переведення медзакладів на казначейські рахунки
Медики відбились: з проєкту бюджету на 2025 рік таки виключили норму про переведення медзакладів на казначейські рахунки
ЗМІ: Україна вперше вдарила ATACMS по території Росії
ЗМІ: Україна вперше вдарила ATACMS по території Росії
Ліга націй. Албанія – Україна (1:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Ліга націй. Албанія – Україна (1:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Президент презентував у Верховній Раді план стійкості на 10 пунктів
Президент презентував у Верховній Раді план стійкості на 10 пунктів
У Глухові "шахед" влучив у гуртожиток. Загинули 12 людей, є поранені (оновлено)
У Глухові "шахед" влучив у гуртожиток. Загинули 12 людей, є поранені (оновлено)
Лідери G20 на саміті у Бразилії зробили групове фото без Байдена
Лідери G20 на саміті у Бразилії зробили групове фото без Байдена
Порно буде в законі?
Порно буде в законі?
ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб: найбільша кількість боєзіткнень відбулась на Покровському напрямку

На Покровському напрямку відбулось 37 боєзіткнень, ще 22 - на Курахівському.

Генштаб: найбільша кількість боєзіткнень відбулась на Покровському напрямку
199 НЦ ДШВ
Фото: 199 НЦ ДШВ

Станом на 22:00 19 листопада відбулося 130 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

З початку доби відбулося 130 бойових зіткнень, противник завдав, 51 авіаційний удар (зокрема, задіяв 78 КАБ) та 600 ударів дронами-камікадзе, здійснив майже 3,5 тисяч обстрілів позицій наших військ.

Поблизу Вовчанська на Харківському напрямку російські терористи п’ять разів штурмували позиції українських підрозділів. Ворог скидав авіабомби в районах Нескучного, Високої Яруги та Нової Козачої.

Одинадцять разів ворог атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку поблизу Кіндрашівки, Лозової, Петропавлівки, Загризового, Першотравневого та Кругляківки. Авіаційних ударів зазнали Петропавлівка та Лозова.

Позиції українських захисників в районах населених пунктів Греківка, Новоєгорівка, Григорівка, Торське та Терни протягом доби на Лиманському напрямку 14 разів штурмували російські війська. Ворог скинув КАБ в районі Райгородка.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

На Сіверському напрямку противник скинув дев’ять авіабомб на Сіверськ та ще чотири на Закітне, наступальних дій не проводив.

Поблизу Ступочок відбулось одне боєзіткнення на Краматорському напрямку. Стінки та Миколаївка зазнали авіаударів КАБами.

На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні вісім разів штурмували у районах Торецька, Дружби та Щербинівки. Противник успіху не мав. Триває одне боєзіткнення в Торецьку. Авіаційних ударів ворог завдав по Романівці, Костянтинівці та Сухій Балці.

На Покровському напрямку загарбник впродовж дня загалом здійснив 37 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Променя, Лисівки, Петрівки, Даченського, Миролюбівки, Новоторецького, Юр’ївки, Пустинки та Пушкіного. Чотири боєзіткнення на напрямку ще тривають. Орієнтовні втрати ворога на напрямку склали 328 окупантів вбитими та пораненими, знищено танк, три БТР, вісім одиниць автомобільної техніки, також пошкоджено один танк, гармату, дві одиниці автомобільної техніки та одну САУ. Стара Миколаївка та Олександропіль були атаковані КАБами.

Інтенсивно атакує ворог наші підрозділи на Курахівському напрямку. На цей час доби нараховується 22 атаки. Терористи намагалися просунутися в районах Новоселидівки, Сонцівки, Берестків, Курахового, Дальнього, Єлизаветівки та Антонівки, на даний час точаться один бій поблизу Сонцівки.

На Времівському напрямку агресор, за підтримки авіації,  15 разів штурмував передній край нашої оборони поблизу Костянтинопольського, Трудового, Сухих Ялів, Роздольного та Новодарівки. Чотири боєзіткнення досі тривають.

Безрезультатно для ворога закінчилась спроба просунутись вперед в напрямку Новоандріївки на Оріхівському напрямку.

На Придніпровському напрямку відбито дві ворожі атаки, противник успіху не мав.

Триває операція Сил оборони України в Курській області. За сьогодні українські захисники відбили понад 20 спроб окупантів вибити наші підрозділи із займаних позицій.

Сьогодні відзначимо українських воїнів зі 128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, 126-ої окремої бригади територіальної оборони, 25-ої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, 71-ої окремої єгерської бригади, 38-ої окремої бригади морської піхоти, які стійко стримують навалу переважаючих сил противника.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies