На Донеччині росіяни за добу вбили одного цивільного

Людина загинула в Успенівці.

На Донеччині росіяни за минулу добу вбили одного цивільного.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 31 грудня росіяни вбили 1 жителя Донеччини – в Успенівці”, – йдеться в повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 1 січня.

Покровський район. В Успенівці Покровської громади загинула людина.

Краматорський район. У Костянтинівці пошкоджені 3 приватні будинки, 2 газогони і 2 лінії електропередач.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 8 приватних будинків і 2 багатоповерхівки. У Сіверську пошкоджено 4 будинки.

З лінії фронту евакуйовано 106 людей, у тому числі 14 дітей.

Зазначимо, цієї ночі та зранку сили ППО збили над Україною 63 ворожі дрони, 46 – не досягли цілей, а два полетіли у Росію та Білорусь. Загалом росіяни запустили 111 безпілотників.