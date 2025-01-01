Армія агресора атакувала 45 населених пунктів Херсонщини, є поранені, серед них – дитина

Росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області.

Упродовж доби росіяни атаквали 45 населених пунктів Херсонської області. Поранені 5 людей, з них – одна дитина.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Комишани, Білозерка, Станіслав, Гончарне, Ромашкове, Кізомис, Олександрівка, Томина Балка, Широка Балка, Микільське, Інгулець, Софіївка, Берислав, Новорайськ, Високе, Шляхове, Томарине, Бургунка, Веселе, Велетенське, Гаврилівка, Дніпровське, Дудчани, Козацьке, Миколаївка, Михайлівка, Монастирське, Львове, Ольгівка, Осокорівка, Токарівка, Тягинка, Приозерне, Придніпровське, Понятівка, Садове, Іванівка, Наддніпрянське, Новотягинка, Червоний Маяк, Золота Балка, Розлив, Янтарне та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 32 приватні будинки. Також окупанти понівечили стільникову вежу, господарчу споруду, гараж та автобус.