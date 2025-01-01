Для організації дитячих свят на тимчасово окупованій території України звезли російських аніматорів

Російські “культурні бригади” прибули на тимчасово окуповані території Запорізької області.
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
“Зокрема, гастролери прибули з “Москонцерту”, які давали концерти на які ворог звозив дітей. В дитячих виставах традиційно були закладені російські наративи й антизахідна риторика”, - йдеться у повідомленні.
У концертах дітям виставляли культурних персонажів американських мультфільмів як злочинців. При цьому особлива увага була до персонажа Санта Клауса.
В Центрі нацспротиву наголосили, що таким чином дітям нав’язували російську політику шовінізму та ненависті до інших народів.
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Окупаційна адміністрація Запорізької області розіслала листа по навчальним закладам з вимогою замінювати у дитячих новорічних виставах колядки та щедрівки на гімн РФ та російські пропагандистські пісні.
- На тимчасово захоплених територіях росіяни знову використали українських дітей в пропагандистських цілях. Цього разу школярі купували подарунки для російських військових.