Для організації дитячих свят на тимчасово окупованій території України звезли російських аніматорів

У концертах дітям виставляли культурних персонажів американських мультфільмів як злочинців.

Окупанти звезли російських аніматорів на ТОТ для організації дитячих свят

Російські “культурні бригади” прибули на тимчасово окуповані території Запорізької області.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

“Зокрема, гастролери прибули з “Москонцерту”, які давали концерти на які ворог звозив дітей. В дитячих виставах традиційно були закладені російські наративи й антизахідна риторика”, - йдеться у повідомленні.

У концертах дітям виставляли культурних персонажів американських мультфільмів як злочинців. При цьому особлива увага була до персонажа Санта Клауса.

В Центрі нацспротиву наголосили, що таким чином дітям нав’язували російську політику шовінізму та ненависті до інших народів.

Окупаційна адміністрація Запорізької області розіслала листа по навчальним закладам з вимогою замінювати у дитячих новорічних виставах колядки та щедрівки на гімн РФ та російські пропагандистські пісні.