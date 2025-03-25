«Кротом» виявився мобілізований військовослужбовець, який коригував ворожий вогонь по підрозділах Сил оборони.

Військова контррозвідка Служби безпеки України за сприяння Головнокомандувача ЗСУ затримала на прикордонні Сумщини агента російської воєнної розвідки, повідомляє пресслужба СБУ.

Як зазначає спецслужба, «кротом» виявився мобілізований військовослужбовець, який коригував ворожий вогонь по підрозділах Сил безпеки та оборони на Курському напрямку.

За матеріалами справи, зрадник був завербований окупантами через Телеграм-канал, де публікував коментарі на підтримку рашистів. Після вербування агент отримав завдання – «інтегруватися» до українського війська, щоб збирати розвіддані для ворога.

Для цього він спочатку мобілізувався до військової частини в одній із тилових областей України, а згодом перевівся до бойової бригади ЗСУ, яка виконує завдання в Курській області. Перебуваючи на фронті, «кріт» готував координати для ракетно-бомбових ударів агресора по локаціях українських військ.

Серед основних цілей ворога були системи радіоелектронної боротьби (РЕБ), які захищають передові позиції наших воїнів від дронових атак рашистів.

Також окупанти сподівалися отримати координати українських самохідно-артилерійських установок, котрі тримають під вогневим контролем штурмові групи окупантів.

Зібрану інформацію агент передавав своєму куратору через месенджер у вигляді фото українського озброєння, його розташування на гугл-картах, а також із текстовими коментарями-поясненнями.

Як зазначає СБУ, військова контррозвідка викрила зрадника ще на початку його співпраці з окупантами. За цей період були проведені комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони та задокументовано кожен крок агента.

На фінальному етапі спецоперації Служба безпеки затримала фігуранта «на гарячому», коли він готував агентурний звіт до російського ГРУ.

На місці події у затриманого вилучено телефон з анонімним чатом у месенджері, в якому він контактував з російським ГРУ.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.