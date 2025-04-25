У рівненському пологовому з пацієнтки вимагали гроші за оплачене НСЗУ дослідження
У рівненському пологовому з пацієнтки вимагали гроші за оплачене НСЗУ дослідження
Росія атакувала Київ ракетами і дронами, є загиблі і десятки поранених (доповнено)
Росія атакувала Київ ракетами і дронами, є загиблі і десятки поранених (доповнено)
Кілліан Мерфі: «Не думаю, що кіно може змінити світ. Але воно може змінити людей, які здатні змінити світ»
Кілліан Мерфі: «Не думаю, що кіно може змінити світ. Але воно може змінити людей, які здатні змінити світ»
Що означає знищення 51-го арсеналу ГРАУ МО РФ
Що означає знищення 51-го арсеналу ГРАУ МО РФ
«Хотіли оформити російську опіку над моєю донькою». Історія родини з Херсонщини
«Хотіли оформити російську опіку над моєю донькою». Історія родини з Херсонщини
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Смерть ув’язненого у Київському СІЗО: повідомлено про підозру восьми працівникам установи та п’ятьом в’язням
Смерть ув’язненого у Київському СІЗО: повідомлено про підозру восьми працівникам установи та п’ятьом в’язням
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Росія готується до наступу. Нас чекає гаряче літо
Росія готується до наступу. Нас чекає гаряче літо
ГоловнаСуспільствоВійна

МВС: у травні на Національному військовому меморіальному кладовищі поховають перших неідентифікованих українських військових

Тіла людей, які не вдається ідентифікувати, підлягають тимчасовому захороненню.

МВС: у травні на Національному військовому меморіальному кладовищі поховають перших неідентифікованих українських військових
Ілюстративне фото
Фото: Юлія Агєєва

Заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко розповів у інтервʼю Цензор.Нет про ситуацію із ідентифікацією останків загиблих українських захисників.

“Зараз планується, що у випадках, коли тіла не вдалося ідентифікувати, їх поховають на військовому меморіальному кладовищі з відповідними почестями. Поки що велика кількість тіл ще зберігається”, - розповів Тимченко.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Він додав, що перші поховання бійців, яких не вдалося ідентифікувати, на військовому меморіальному кладовищі мають бути вже у травні.

Заступник міністра внутрішніх справ зазначив, що тимчасовому похованню підлягають тіла, у яких вдалося відібрати біологічний матеріал, вивести ДНК-профіль і помістити в базу, але немає збігу. До цього моменту вони зберігаються протягом року.

Тимченко нагадав, що ще в 2022 році були тимчасові поховання в Сумській, Дніпропетровській областях. Тоді рішення приймали ОВА чи МВА, тому що тіл було багато.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies