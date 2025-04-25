МВС: у травні на Національному військовому меморіальному кладовищі поховають перших неідентифікованих українських військових

Заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко розповів у інтервʼю Цензор.Нет про ситуацію із ідентифікацією останків загиблих українських захисників.

“Зараз планується, що у випадках, коли тіла не вдалося ідентифікувати, їх поховають на військовому меморіальному кладовищі з відповідними почестями. Поки що велика кількість тіл ще зберігається”, - розповів Тимченко.

Він додав, що перші поховання бійців, яких не вдалося ідентифікувати, на військовому меморіальному кладовищі мають бути вже у травні.

Заступник міністра внутрішніх справ зазначив, що тимчасовому похованню підлягають тіла, у яких вдалося відібрати біологічний матеріал, вивести ДНК-профіль і помістити в базу, але немає збігу. До цього моменту вони зберігаються протягом року.

Тимченко нагадав, що ще в 2022 році були тимчасові поховання в Сумській, Дніпропетровській областях. Тоді рішення приймали ОВА чи МВА, тому що тіл було багато.