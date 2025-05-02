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АРМА знайшло управителя для активів російського генерала Капашина

Переможцем тендеру стало ТОВ "СТАЛЬБАТ".

АРМА знайшло управителя для активів російського генерала Капашина
Олена Дума, голова АРМА
Фото: Олена Дума, телеграм

Нацагенство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) знайшло управителя об'єктів нерухомості  в Полтаві, які належать генералу РФ Валерію Капашину.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Переможцем тендеру стало ТОВ "СТАЛЬБАТ", яке отримало в управління такі активи:

Громадський будинок (кафе) загальною площею 205,7 кв. м за адресою: м. Полтава, вул. Чорновола Вячеслава, 5А (оціночна вартість: 17,6 млн грн);

Нежитлові приміщення у житловому будинку літера А-7 (відділення банку) загальною площею 1059,3 кв. м за адресою: м. Полтава, вул. Ватутіна, 2 (оціночна вартість: 48,3 млн грн);

Квартира загальною площею 242,3 кв. м за адресою: м. Полтава, вул. Котляревського, 10, кв. 27 (оціночна вартість разом з паркомісцем: 10,4 млн грн).

Валерій Капашин, генерал армії РФ та уродженець Полтавської області, масово скуповував нерухомість в Україні, використовуючи кошти сумнівного походження, та оформляв її на доньку, зятя та інших наближених осіб.
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