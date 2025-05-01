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Справу ексголови АРМА Янчука передали до суду

Загалом у схемі фігурують 11 осіб.

Справу ексголови АРМА Янчука передали до суду
Антон Янчук
Фото: пресслужба АРМА

НАБУ та САП скерували до суду справу щодо зловживань під час продажу арештованого майна, яке перебувало в управлінні Агентства з розшуку і менеджменту активів. 

Про це повідомила Transparency International Ukraine.

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У справі фігурують 11 обвинувачених. Серед них — колишній голова АРМА Антон Янчук, ексдиректор ДП «СЕТАМ» Віктор Вишньов, колишній начальник управління менеджменту активів АРМА, співробітник ДП «СЕТАМ», два оцінювачі, засновник і директор приватної компанії та четверо адвокатів.

Спеціалілозвана антикорупційна прокуратура повідомила, що організатор злочину, діючи спільно з головою та посадовцями АРМА, у змові з представниками ДП «Сетам», приватними компаніями та іншими особами, організував корупційну схему: зловмисники продавали за заниженою вартістю арештоване майно через торговельний майданчик, і організатор схеми своїми діями фактично забезпечив контроль над діяльністю АРМА.

«За схемою, посадовці АРМА забезпечували обґрунтування належності відповідних арештованих активів до таких, якими неможливо без зайвих труднощів управляти та які важко зберігати або ж вони швидко псуються і можуть втратити свою вартість. Це майно оцінювалось за вартістю, що була значно нижчою за ринкову, та виставлялось на електронні торги. Зі свого боку представники держпідприємства «Сетам», які організовували ці торги, забезпечували перемогу наперед визначеній приватній компанії», - пояснили в САП.

Слідство встановило чотири епізоди злочинної діяльності:

  • продаж трьох земельних ділянок на Одещині, які були придбані для будівництва магазинів торговельної мережі (реальна вартість яких була зменшена у 18 разів); 
  • продаж 2,6 тис. тонн піску річкового середньої та дрібної крупності на Київщині (зменшено вартість більш ніж у 6 разів порівняно з ринковою); 
  • продаж понад 4,5 тис. тонн карбаміду (вартість зменшено майже в 5 разів); 
  • продаж зернових, круп’яних та олійних культур (зменшено вартість у 4 рази). 

Загальна сума збитків, завданих внаслідок реалізації цієї злочинної схеми, сягає понад 440 млн грн.

Організатором схеми слідство вважає Андрія Довбенка. З 2023 року він перебуває у розшуку.

Невдовзі суд має призначити підготовче засідання у цій справі.
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