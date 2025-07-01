Відсьогодні вступники можуть зареєструватися в електронному кабінеті: що для цього потрібно і скільки є часу

Реєстрація можлива до 20 жовтня, але МОН радить не відкладати на останній день і орієнтуватися на встановлені закладом освіти терміни.

Відсьогодні вступники до закладів вищої, фахової передвищої та професійної освіти можуть зареєструватися в електронних кабінетах і подати заяву на вступ. Про це повідомили на сайті Міністерства освіти і науки.

Цього року серед файлів вступникам потрібно завантажити тільки фото, інші файли не потрібні. Щоб зареєструватися, треба зазначити:

електронну пошту, до якої вступник точно має доступ (це буде логін для входу в кабінет)

пароль для входу до кабінету (його треба придумати та запам'ятати)

серію та номер документа (одного з документів) про раніше здобуту освіту (основу вступу)

номер, PIN-код та рік отримання сертифіката НМТ / екзаменаційного листка, що був отриманий під час реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ/ЄВВ. Якщо вступник має сертифікати (листки) різних років, то зазначає дані одного з них, а інші зможе додати безпосередньо в кабінеті

у разі відсутності сертифіката НМТ /екзаменаційного листка ЄВІ/ЄФВВ / ЄВВ — треба зазначити тип, серію (за наявності) та номер документа, що посвідчує особу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП, стара назва – ідентифікаційний код).

“Після цього на зазначену пошту прийде лінк для активації електронного кабінету. За ним потрібно перейти впродовж 15 хвилин. Якщо вступник не встигне за цей час, то йому треба пройти реєстрацію з початку”, – попередили в МОН.

Через велику кількість запитів система може перевантажуватися. Тому міністерство радить не намагатися все встигнути в перший день.

“Але, звісно, не відкладайте все на останні години, тоді система теж навантажена. Оберіть день між піковими періодами”, – порадили в МОН.

Зареєструвати електронний кабінет можна до 20 жовтня 2025.

“Однак варто орієнтуватися на терміни закінчення приймання заяв за вашою траєкторією вступу. Переглянути всі дати можна на сайті ЄДЕБО”, – додали в міністерстві.

Якщо вступник створював кабінет у попередні роки, цього разу потрібно зареєструвати новий. Усі торішні кабінети анульовано.

“Запитання-відповіді щодо реєстрації та активації кабінету тут, а за цим посиланням розміщено інформацію про кожну траєкторію вступу”, – додали в МОН.

Після реєстрації в кабінеті туди треба буде додати контактні номери та завантажити власне фото (розмір до 1 Мб, не селфі, адже заклади можуть його використовувати для замовлення студентського квитка).

“Якщо потрібно, також зазначте дані інших сертифікатів НМТ (ЄВІ) або документів про освіту (наприклад, ви реєструвалися на документ про повну загальну середню освіту, а маєте також диплом молодшого спеціаліста, ці документи можна використовувати як різні основи вступу)”, – повідомили в МОН.

Дізнатися додаткові деталі можна на сайті Єдиної електронної бази з питань освіти.

“Важливо: 2025 року в електронний кабінет завантажується лише фото, завантаження будь-яких інших файлів НЕ передбачено! Більше відповідей на питання щодо роботи з електронним кабінетом тут”, – додали в повідомленні.



