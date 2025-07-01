Двох киян судитимуть за контрабанду ювелірних виробів та швейцарських годинників на понад 12 млн грн

Завершено досудове розслідування щодо двох мешканців міста Києва за фактом контрабанди товарів, повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, підозрювані перевезли через державний кордон України предмети розкоші з приховуванням їх від митного контролю.

Під час досудового розслідування правоохоронці в зоні діяльності митного посту «Устилуг» Волинської митниці провели санкціонований обшук в рейсовому автобусі «Варшава – Київ», який вже після завершення митного оформлення прямував на в’їзд в Україну.

За результатами обшуку в особистих речах вказаних осіб виявлено та вилучено приховані годинники різних відомих марок, підвіски, браслети, запчастини до годинників.

Згідно з висновками судових експертиз, загальна вартість вилученого оцінюється у понад 12 млн грн.

Ознайомившись із зібраними у кримінальному провадженні доказами, підозрювані беззаперечно визнали свою вину та ініціювали перед стороною обвинувачення укладення угоди про визнання винуватості, умовою якої, крім основного покарання, прокурором визначено також застосування спеціальної конфіскації в дохід держави предметів контрабанди на суму понад 12 млн грн.

Наразі обвинувальний акт за ч. 2 ст. 201-3 Кримінального кодексу України (контрабанда товарів) скеровано до суду.