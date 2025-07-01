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Ворог атакував майже 30 населених пунктів Сумщини, поранені люди

Росіяни здійснили понад 70 обстрілів. 

Ворог атакував майже 30 населених пунктів Сумщини, поранені люди
Наслідки російської атаки, ілюстративне фото
Фото: Сумська міська рада

Упродовж доби російські війська атакували Сумщину із РСЗВ та артилерії, скидали ВОГ з дронів та атакували КАБами. Поранені двоє людей. 

Як повідомили у ОВА, у Середино-Будській громаді через обстріл з РСЗВ отримала поранення 1 людина. Ще одна людина поранена у Миропільській громаді внаслідок артилерійського обстрілу.

Протягом доби, з ранку 30 червня до ранку 1 липня 2025 року, російські війська здійснили понад 70 обстрілів по 28 населених пунктах у 11 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА та РСЗВ: 

  • понад 20 скидань ВОГ з БпЛА;
  • до 30 ударів КАБів;
  • майже 10 ударів РСЗВ.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами та БпЛА по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури. У Середино-Будській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, 1 багатоквартирний будинок, приміщення навчального закладу, автомобіль.

За добу вдалося евакуювати 56 людей. Повітряна тривога в області тривала 9 годин 34 хвилини.
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