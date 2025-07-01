Ворог атакував майже 30 населених пунктів Сумщини, поранені люди

Упродовж доби російські війська атакували Сумщину із РСЗВ та артилерії, скидали ВОГ з дронів та атакували КАБами. Поранені двоє людей.

Як повідомили у ОВА, у Середино-Будській громаді через обстріл з РСЗВ отримала поранення 1 людина. Ще одна людина поранена у Миропільській громаді внаслідок артилерійського обстрілу.

Протягом доби, з ранку 30 червня до ранку 1 липня 2025 року, російські війська здійснили понад 70 обстрілів по 28 населених пунктах у 11 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА та РСЗВ:

понад 20 скидань ВОГ з БпЛА;

до 30 ударів КАБів;

майже 10 ударів РСЗВ.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами та БпЛА по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури. У Середино-Будській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, 1 багатоквартирний будинок, приміщення навчального закладу, автомобіль.

За добу вдалося евакуювати 56 людей. Повітряна тривога в області тривала 9 годин 34 хвилини.