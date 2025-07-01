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​Сили оборони знищили майже 1000 окупантів

Від початку вторгнення втрати армії РФ становлять близько 1 020 980 солдатів.

​Сили оборони знищили майже 1000 окупантів
Втрати окупантів на Покровському напрямку
Фото: x.com/solonko

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 970 російських солдатів, 3 ворожі танки, 6 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем та 103 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.07.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1020980 (+970) осіб 
  • танків – 10983 (+3) од
  • бойових броньованих машин – 22928 (+6) од
  • артилерійських систем – 29754 (+36) од
  • РСЗВ – 1427 (+0) од
  • засоби ППО – 1190 (+0) од
  • літаків – 420 (+0) од
  • гелікоптерів – 340 (+0) од
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42940 (+144)
  • крилаті ракети – 3436 (+0)
  • кораблі / катери  – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 53696 (+103)
  • спеціальна техніка – 3921 (+0).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.
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