​Сили оборони знищили майже 1000 окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.07.25 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 970 російських солдатів, 3 ворожі танки, 6 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем та 103 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

Від початку вторгнення втрати армії РФ становлять близько 1 020 980 солдатів.

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