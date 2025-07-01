​Сили оборони знищили майже 1000 окупантів

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 970 російських солдатів, 3 ворожі танки, 6 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем та 103 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.07.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1020980 (+970) осіб
- танків – 10983 (+3) од
- бойових броньованих машин – 22928 (+6) од
- артилерійських систем – 29754 (+36) од
- РСЗВ – 1427 (+0) од
- засоби ППО – 1190 (+0) од
- літаків – 420 (+0) од
- гелікоптерів – 340 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42940 (+144)
- крилаті ракети – 3436 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 53696 (+103)
- спеціальна техніка – 3921 (+0).
Дані уточнюються.