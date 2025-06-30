Головне за понеділок, 30 червня: понад 110 боєзіткнень, бої на Покровському напрямку, ситуація на Сумщині

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 30 червня на фронті від початку доби зафіксовано 111 бойових зіткнень.

Найбільша кількість боєзіткнень (30) відбулась на Покровському напрямку. Також активні бойові дії точились на Лиманському та Новопавлівському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 30 червня – в новині.

На Дніпропетровщині не фіксується прорив російських військ, наразі поблизу адміністративної межі тривають складні бої, повідомив керівник Центру протидії дезінформації.

"На Дніпропетровщину, станом на сьогодні, росіяни не прорвалися. Бої йдуть поблизу адмінмежі, також росіяни залітають на Дніпропетровщину FPV-дронами. Але прориву зараз немає, бої складні", — ідеться у повідомленні.

Речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов прокоментував інформацію про нібито сповільнення літнього наступу РФ: на Сумщині наступ ворога справді "захлинувся", однак на решті напрямків — продовжуються інтенсивні бої, пише "Дзеркало тижня".

Трегубов зазначив, що на Сумщині росіяни справді довго готувалися, але "вийшов пшик". Втім, це не стосується напрямків, де перебуває ОСУВ "Хортиця". За словами речника, на Покровському напрямку тривають інтенсивні бої — щодня росіяни ініціюють по 50 і більше зіткнень. Крім того, ворог перетнув трасу Покровськ-Костянтинівка і намагається просуватися на північ.

Докладніше – в новині.

Російські окупанти атакували Центральний район Херсона, а також вбили цивільного у Комишанах, йдеться у повідомленні Херсонської ОВА.

До лікарні госпіталізували 51-річного чоловіка, який через обстріл дістав уламкові поранення спини та опіки ніг. У Комишанах через ворожу атаку травми, несумісні з життям, дістав 47-річний чоловік.

Крім того, стало відомо про смерть ще однієї жительки Херсонщини через вчорашню російську атаку. Ввечері ворог атакував Корабельний район Херсона, внаслідок чого смертельні поранення дістала 67-річна жінка.

МВФ ухвалив виділення Україні траншу в розмірі 500 млн доларів.

Ці гроші будуть спрямовані на бюджетну підтримку.

Більше інформації – в новині.

Рада Європейського Союзу продовжила санкції щодо Росії ще на шість місяців – до 31 січня 2026 року.

Ці санкції вперше були запроваджені в 2014 році і були значно розширені з лютого 2022 року у відповідь на повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну.

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