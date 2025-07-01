Уночі ворог атакував 52 дронами. Влучання – в трьох локаціях, падіння уламків – в одній

Знешкодити вдалося 47 дронів, в тому числі 14 – збити.

У ніч на 1 липня, починаючи з 21:00, Росія атакувала Україну 52 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ. Влучання зафіксували в трьох локаціях, падіння уламків – в одній.

Вдалося знешкодити 47 дронів. Атаку відбивали авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України, повідомили Повітряні сили.

“Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 47 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни. 14 – збито вогневими засобами ураження, 33 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ”, – йдеться у повідомленні.