Термін БЗВП збільшать до 51 дня: дві доби навчатимуть протидії дронам ворога

Сирський також заслухав звіти про підвищення безпеки військових у навчальних центрах і на полігонах.

Термін базової загальної військової підготовки в Україні збільшать з 49 до 51 дня. Дві доби військові навчатимуться протидії ударним БпЛА ворога, повідомив головком Олександр Сирський.

Це – одна з новацій шостого видання програми БЗВП, робота над яким завершується, пояснив головнокомандувач. Він провів щомісячну нараду стосовно підвищення якості підготовки у Збройних Силах, посилення безпеки у навчальних центрах та інших проблемних питань.

“Розвиваємо базову підготовку в тилових смугах бригад. Усвідомлюємо всю складність ситуації та посилюємо психологічну підготовку військовослужбовців, що є невід’ємною складовою їхньої бойової готовності”, – сказав Сирський.

Він заслухав звіти про реалізацію захисту навчальних центрів від ракетних ударів.

“Моя безумовна вимога – забезпечення та підвищення безпеки військовослужбовців у навчальних центрах та на тилових полігонах. Скупчення особового складу та військової техніки, розміщення військовослужбовців у наметових містечках – заборонено! На локаціях підготовки споруджуються нові укриття, бліндажі та інші захисні споруди. Реалізуються додаткові інженерні рішення, спрямовані на захист наших воїнів, які готуються, тренуються та відновлюються. Наголосив на обов’язковому дотриманні вимог щодо обладнання укриттів у навчальних центрах і на полігонах, а також на коректному й оперативному оповіщенні про повітряні тривоги”, – повідомив головком.

Сирський доручив організувати закріплення новостворених армійських корпусів за навчальними батальйонами, які функціонують у складі центрів підготовки підрозділів.

За напрямок підготовки відповідатиме новопризначений заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-майор Ігор Скибюк.