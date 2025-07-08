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Мешканця Харківщини підозрюють у передачі росіянам даних про військові об’єкти

Росіян цікавили цілі військового призначення, місця зосередження ЗСУ, обʼєкти критичної та військової інфраструктури. 

Мешканця Харківщини підозрюють у передачі росіянам даних про військові об’єкти
Мешканця Харківщини підозрюють у передачі росіянам даних про військові об’єкти
Фото: Нацполіція

Нацполіція затримала 44-річного мешканця Харківської області, якого підозрюють у передачі російським спецслужбам даних про військові об’єкти.

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Про це повідомила пресслужба Нацполіції України.

Росіян цікавили цілі військового призначення, місця зосередження сил ЗСУ, обʼєкти критичної та військової інфраструктури. 

За даними правоохоронців, чоловік фотографував обʼєкти критичної інфраструктури та оборонного призначення Харкова, позначав їхнє розташування на мапах. Згодом він передавав зібрану інформацію представнику спецслужби окупантів через месенджер.

Поліцейські задокументували щонайменше три факти передачі фігурантом даних ворогу. Зокрема, чоловік зробив детальний фотозвіт місцевого підприємства, що спеціалізується на ремонті військової техніки, та передав куратору інформацію про його діяльність. Також загарбників цікавили розташування блокпостів, чисельність військовослужбовців на пунктах тимчасового контролю та тип їхнього озброєння.

За кожне з виконаних завдань росіяни платили чоловіку, гроші надходили як на особисті банківські рахунки, так і на рахунок його співмешканки.

4 липня під час санкціонованих обшуків за місцями проживання чоловіка правоохоронці вилучили мобільний телефон, де містилася переписка з куратором з Росії, та носії для збереження інформації. 

Чоловіка затримали та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 (Несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану) Кримінального кодексу України. 

Тепер йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.
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