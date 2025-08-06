Станом на 6 серпня у місті Покровськ Донецької області досі залишається близько 1370 людей. Також ще понад 8,2 тисяч цивільних перебувають у Костянтинівці.

Про це інформує очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"У Покровську досі залишається близько 1370 людей. Заїхати в місто майже неможливо. Щодня ворог скидає на прифронтові міста десятки авіабомб, не кажучи вже про FPV-дрони та обстріли з інших видів озброєння", – каже він.

Водночас, Філашкін додає, що влада залишається на місцях і продовжує виконувати свої обов'язки.

Крім того, у Костянтинівці зараз лишається 8 261 людина. "Органи влади знаходяться на місці, допомагаємо нашим людям в евакуації, але без підрозділів поліції та ДСНС евакуація була б майже неможлива, тому що ворог кожного дня менше десяти авіабомб, це КАБ-250, я вже не говорю про FPV-дрони, ствольну артилерію. Майже все місто Костянтинівка потрапляє під обстріл так само, як і громада вся", каже очільник ОВА.

Також цивільні евакуйовуються із Краматорська. "Ворог і місто Краматорськ, і місто Слов'янськ обстрілює майже кожного дня".

Також, 150 наближених до лінії фронту населених пунктів Донецької області зараз без водо-, газо- і електропостачання.

"Ворог руйнує кожного дня наші об'єкти критичної інфраструктури, нашу енергетику. Ця зима 2025-26 року буде найскладніша у нас. Ми зараз працюємо з волонтерськими рухами, з благодійними організаціями, щоб підготувати наших людей до опалювального сезону. Близько 25 тис людей зараз знаходяться в містах, які наближені до лінії фронту, і їм потрібна допомога – пелети, дрова", – додає Філашкін.